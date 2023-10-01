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Giriş Tarihi: 1.10.2023 14:33

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Beşiktaş derbide Galatasaray'ı devirdi

AA
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde Beşiktaş derbide Galatasaray’ı devirdi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray Petrol Ofisi'ni konuk eden Beşiktaş United Payment, Marija Aleksic ve Fatma Sare Öztürk'ün kendi kalesine attığı gollerle derbiyi 2-0 kazandı.

İBB GOP Halit Kıvanç Stadı'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Siyah-Beyazlı ekip, 9. dakikada Marija Aleksic'in golüyle öne geçti. Sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda iyi yükselen Aleksic, ceza sahası içinde kafayla topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Siyah-Beyazlılar derbideki ikinci gol sevincini ise 12. dakikada yaşadı. Opa Clement Tukumbuke'nin sağ taraftan ortaladığı topu Galatasaraylı oyuncu Fatma Sare Öztürk ters bir vuruşla kendi ağlarına gönderdi ve Beşiktaş skoru 2-0 yaptı.

İkinci yarıda iki ekip de zaman zaman tehlikeli pozisyonlar üretse de skoru değiştirecek golü bulamadı ve Beşiktaş derbi mücadelesinden 2-0 galip ayrıldı.

Siyah-Beyazlı ekip bu galibiyetle bu sezonki 2. galibiyetini alarak puanını 8'e yükseltirken, bu maça kadar kalesinde gol görmeyen ve 4 maçın 4'ünü de kazanan Galatasaray ilk yenilgisini yaşadı. Haftaya lider başlayan sarı-kırmızılı ekip bu sonucun ardından 12 puanda kaldı.

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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Beşiktaş derbide Galatasaray'ı devirdi
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