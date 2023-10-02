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Giriş Tarihi: 2.10.2023 21:59

Antalyaspor-Galatasaray maçının biletleri yarın satışa sunulacak

Antalyaspor-Galatasaray maçının biletleri yarın satışa sunulacak

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 7 Ekim Cumartesi günü oynanacak Bitexen Antalyaspor-Galatasaray maçının biletleri yarın satışa açılacak.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 7 Ekim Cumartesi günü oynanacak Bitexen Antalyaspor-Galatasaray maçının biletleri yarın satışa açılacak.

Antalyaspor Kulübü, karşılaşmanın biletlerinin satışına, yarın saat 12.00'de başlanacağını duyurdu. Açıklamada, Passolig gişelerinden yapılan bilet alımlarında kadın, öğrenci ve engelli taraftara yüzde 50 indirim uygulanacağı belirtildi.

Ev sahibi takım tribünlerinde Galatasaray AŞ logolu Passolig kartlar hariç, tüm Passolig kartlara bilet satışı yapılacağına vurgu yapıldı.

Bitexen Antalyaspor-Galatasaray mücadelesine ait bilet fiyatlarının, 1'inci kategoriden 14'üncü kategoriye kadar 600 ila 2 bin 625 lira arasında değiştiği bildirildi.

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Antalyaspor-Galatasaray maçının biletleri yarın satışa sunulacak
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