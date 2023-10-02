Belçika’da kariyerini sürdüren Doğucan Haspolat’ın hedefi A Milli Takım formasını giymek

Belçika'da Anadolu Ajansı muhabirinin sorularını cevaplayan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, Westerlo'ya transferinden dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Transfer sürecim çok hızlı gelişti. Gelmeden 4 gün önce Westerlo'nun hocasıyla görüştüm, 4-5 gün sonra transferim oldu. Çok hızlı oldu. Burada olduğum için çok mutluyum" dedi.

Hedefleri olan bir futbolcu olduğunu aktaran Doğucan Haspolat, "Her Türk insanı milli takımda oynamak ister. İnşallah burada iyi oynarım ve milli takıma giderim" ifadelerini kullandı.

A Milli Takım'ın, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) katılacağına inandığını dile getiren Doğucan, "Katılma şansımız tabii ki var. Türk Milli Takımı iyi bir takım ve bence şampiyonada olacaktır." şeklinde konuştu.