Beşiktaş’ta Aboubakar seriye bağladı! Holosko detayı dikkat çekti

Süper Lig'in 7'nci haftasında Konyaspor, sahasında konuk ettiği Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlı ekip, 45+1'inci dakikada Uğurcan'ın kendi kalesine ve 63'üncü dakikada Aboubakar'ın golüyle sahadan galip ayrıldı.
Bu sezon Konferans Ligi'nde oynanan tüm maçlara skor katkısı sağlayan (5 gol, 2 asist) Vincent Aboubakar, Süper Lig'e ise istediği başlangıcı yapamamıştı.
HOLOSKO'YU SOLLADI, 2.'LİĞE KURULDU
Aboubakar, Beşiktaş'taki başarılarına bir yenisini daha ekledi. 31 yaşındaki futbolcu, gol sayısında Filip Holosko'yu geride bırakarak Süper Lig tarihinde Beşiktaş formasıyla en fazla gol atan ikinci yabancı oyuncu oldu (42). Birinci sırada rakip fileleri 57 kez havalandıran Bobo bulunuyor.