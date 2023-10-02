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Giriş Tarihi: 2.10.2023 08:43

Beşiktaş'ta Aboubakar seriye bağladı! Holosko detayı dikkat çekti

Beşiktaş’ta Aboubakar seriye bağladı! Holosko detayı dikkat çekti

Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Vincent Aboubakar, ligde açılmaya başladı. Son iki deplasmanda Trabzonspor ve Adana Demirspor’a farklı yenilen siyah-beyazlı takım, önemli eksiklerine rağmen üç puanı hanesine yazdırarak şanssızlığına son verdi. Aboubakar ise attığı jeneriklk golle alkış aldı.

Süper Lig'in 7'nci haftasında Konyaspor, sahasında konuk ettiği Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlı ekip, 45+1'inci dakikada Uğurcan'ın kendi kalesine ve 63'üncü dakikada Aboubakar'ın golüyle sahadan galip ayrıldı.

Bu sezon Konferans Ligi'nde oynanan tüm maçlara skor katkısı sağlayan (5 gol, 2 asist) Vincent Aboubakar, Süper Lig'e ise istediği başlangıcı yapamamıştı.

14 MAÇTA 8 GOL - 3 ASİST

Kamerunlu forvet ligde yaşadığı suskunluğun ardından son üç maçta fileleri havalandırmayı başardı. İki kulvarda 14 maça çıkan yıldız futbolcu, toplamda 8 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

HOLOSKO'YU SOLLADI, 2.'LİĞE KURULDU

Aboubakar, Beşiktaş'taki başarılarına bir yenisini daha ekledi. 31 yaşındaki futbolcu, gol sayısında Filip Holosko'yu geride bırakarak Süper Lig tarihinde Beşiktaş formasıyla en fazla gol atan ikinci yabancı oyuncu oldu (42). Birinci sırada rakip fileleri 57 kez havalandıran Bobo bulunuyor.

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Beşiktaş'ta Aboubakar seriye bağladı! Holosko detayı dikkat çekti
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