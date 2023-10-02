Erik ten Hag’dan Galatasaray, Altay Bayındır ve Antony sözleri!





RAPHAEL VARANE: GOL YOLLARINDA DAHA İYİ OLMAMIZ GEREKİYOR

Manchester United'ın Fransız savunma oyuncusu Raphael Varane, Rekabetin, ayrıntılarla ilgili olduğunu düşünüyorum. Kazanmak için verimli bir oyun ortaya koymak zorundasınız. Bu durumu daha da geliştirebiliriz. Gol yollarında daha iyi olmamız gerekiyor. Skor bulmak için çok fazla şans yaratmanız gerekiyor çünkü zirvede olmanın gerekliliklerinden biri de bu" diye konuştu.



"ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ KAZANABİLECEK KALİTEYE SAHİBİZ"

Manchester United'ın en iyi takımlarla mücadele edebilecek kadro kalitesine sahip olduğunu belirten tecrübeli savunmacı, "Bence Şampiyonlar Ligi'ni kazanabiliriz. Bu organizasyonda rekabet üst seviyede. Her detayı ele almalısınız. Takımımızın kalitesi ve iyi bir oyun mantalitesi var. Umduğumuz gibi bir sezon başlangıcı olmadı, bazı konularda gelişme göstermeliyiz. Ben hala daha en iyi takımlarla rekabet edebilecek seviyede olduğumuzu düşünüyorum" şeklinde konuştu.