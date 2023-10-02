Galatasaray’ın kiralık oyuncusu Nicolo Zaniolo hakkında flaş açıklama: Bonservisi alınacak mı?

Galatasaray'dan kiralanan İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo'nun ilk 11'de sahaya çıktığı karşılaşmada, Aston Villa ilk yarıyı 14 ve 21. dakikalarda Watkins ve 26. dakikada Estupinan'ın kendi kalesine attığı gollerle 3-0 önde kapattı.

Konuk ekip ikinci yarıda erken bir gol buldu. 50. dakikada Ansu Fati'nin golüyle fark ikiye indi, ancak Watkins gollerine devam etti. YIldız oyuncu 65. dakikada farkı tekrar üçe çıkardı. 85. dakikada Ramsey'in golüyle skor 5-1'e gelirken mücadelede son sözü Douglas Luiz söyledi: 6-1.

Aston Villa bu galibiyetle puanını 15 yaparak 5. sırada yer aldı. Aynı puanlı Brighton ise 6. sırada bulunuyor.

23 yaşındaki oyuncuyu rakip kaleyi iki kez yoklarken bu şutların birinde isabet sağladı. 14 kez rakip oyuncularla ikili mücadeleye giren İtalyan yıldız bunların sadece ikisinden galip çıkabildi. Rakip takımdan da bir kez top kaptı.

EMERY'DEN ZANIOLO SÖZLERİ

Aston Villa Menajeri Unai Emery, Brigton mücadelesinin ardından açıklamalarda bulunurken Nicolo Zaniolo'dan da bahsetti. İspanyol çalıştırıcı, yıldız oyuncu için, "Onunla konuşmak ve çalışmak gerçekten çok kolay. Takımdaki ilk gününden itibaren bize karşı gösterdiği bağlılık ve davranışları çok iyi. Adaptasyon süreci çok iyi gidiyor ve iyi oynuyor.

ZANIOLO'NUN BONSERVİSİ ALINACAK MI?

Unai Emery'e basın toplantısı esnasında Nicolo Zaniolo'nun bonservisinin alınıp alınmayacağı konusunda da bir soru yöneltildi. 51 yaşındaki teknik adam bu soruyu, konunun kendisinin değil yöneticilerin konusu olduğunu ifade ederek yanıtladı.

"Galatasaray, Zaniolo'nun Aston Villa'ya kiralanma şartlarını Kamu Aydınlatma Platformu'na şöyle açıklamıştı:

Profesyonel Futbolcumuz Nicolo Zaniolo'nun 2023-2024 sezonu için şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda Aston Villa FC Limited ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre Aston Villa FC, şirketimize 5.000.000 Euro geçici transfer bedeli ile maksimum 1.375.000 Euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir. Futbolcunun transfer bedeli 22.500.000 Euro'dur. Buna ek olarak anlaşmamızda 15.500.000 Euro tutarında şarta bağlı bonuslar bulunmaktadır.

Ayrıca, Aston Villa FC 'ye futbolcunun transferinin gerçekleşmesi ve ileride üçüncü bir kulübe transfer olması durumunda satış bedeli karının %10'u şirketimize ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak:Fanatik