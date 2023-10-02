Kayserispor, sahasında Başakşehir’i ağırlıyor | CANLI

Trendyol Süper Lig'de 7. haftasında Kayserispor, sahasında Başakşehir ile kozlarını paylaşıyor. İki takım da sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor.
Kayserispor 0-0 Başakşehir
KAYSERİSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ
Kayserispor: Bilal, Uzodimma, Attamah, Jeanvier, Carole, Ackah, Kartal Kayra, Morte, Ramazan, Mane, Thiam
Başakşehir: Volkan, Dubois, Opoku, Ba, Lima, Karzev, Berkay, Deniz, Figueiredo, Keny, Dennis
KAYSERİSPOR - RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Kayserispor - Başakşehir maçı saat 20:00'de başladı. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.