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Giriş Tarihi: 2.10.2023 20:04

Kayserispor, sahasında Başakşehir'i ağırlıyor | CANLI

Kayserispor, sahasında Başakşehir’i ağırlıyor | CANLI

Trendyol Süper Lig'de 7. haftasında Kayserispor, sahasında Başakşehir ile kozlarını paylaşıyor. İki takım da sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Kayserispor - Başakaşehir maçını haberimizden CANLI takip edebilirsiniz...

Trendyol Süper Lig'de 7. haftasında Kayserispor, sahasında Başakşehir ile kozlarını paylaşıyor. İki takım da sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor.

CANLI ANLATIM

Kayserispor 0-0 Başakşehir

KAYSERİSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ

Kayserispor: Bilal, Uzodimma, Attamah, Jeanvier, Carole, Ackah, Kartal Kayra, Morte, Ramazan, Mane, Thiam

Başakşehir: Volkan, Dubois, Opoku, Ba, Lima, Karzev, Berkay, Deniz, Figueiredo, Keny, Dennis

KAYSERİSPOR - RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Başakşehir maçı saat 20:00'de başladı. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

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Kayserispor, sahasında Başakşehir'i ağırlıyor | CANLI
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