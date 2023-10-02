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Giriş Tarihi: 2.10.2023 13:40 Son Güncelleme: 2.10.2023 13:51

Nihat Özdemir'den TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi hakkında flaş açıklama!

SABAH.COM.TR SPOR
Nihat Özdemir’den TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi hakkında flaş açıklama!

TFF Eski Başkanı Nihat Özdemir, mevcut başkan Mehmet Büyükekşi hakkındaki iddiaya yanıt verdi. Nihat Özdemir, yaptığı açıklamada "Sayın Mehmet Büyükekşi çok iyi bir dostumdur. Zaman zaman kendisiyle futbol üzerine sohbet ediyoruz. Ancak iddia edildiği gibi bir kavga ya da tartışma asla yaşanmadı." dedi.

TFF Eski Başkanı Nihat Özdemir, 'TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi fanatik Galatasaraylıdır. Başkan olduğum dönemde Galatasaray için benimle kavga ediyordu' şeklinde açıklama yaptığı iddialarına cevap verdi.

Nihat Özdemir, yaptığı açıklamada "Sayın Mehmet Büyükekşi çok iyi bir dostumdur. Zaman zaman kendisiyle futbol üzerine sohbet ediyoruz. Ancak iddia edildiği gibi bir kavga ya da tartışma asla yaşanmadı. Bu tür söylentilere yanıt vermek dahi doğru değil ama çok değerli Fenerbahçe Kulübü'nün değerli yöneticilerinin açıklamasını öğrenince, bu bilgilendirmeyi yapma ihtiyacı hissettim." ifadelerini kullandı.

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Nihat Özdemir'den TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi hakkında flaş açıklama!
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