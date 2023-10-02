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Giriş Tarihi: 2.10.2023 14:25 Son Güncelleme: 2.10.2023 14:31

Son dakika: Ankaragücü'nde Tolunay Kafkas ile yollar ayrıldı

Son dakika: Ankaragücü’nde Tolunay Kafkas ile yollar ayrıldı

Son dakika haberine göre; Ankaragücü Kulübü, Tolunay Kafkas ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı. Ankaragücü, Tolunay Kafkas yönetiminde 7 maçta 1 galibiyet 3 beraberlikle 6 puan toplayabilmişti.

Ankaragücü Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Tolunay Kafkas ile yapılan görüşmelerin ardından karşılıklı olarak yollarımızın ayrılması konusunda mutabakata varılmıştır.

En zor şartlarda bu görevi kabul eden, görev yaptığı süre boyunca profesyonel bir hocalığın yanında aidiyet duygusu ile de aramızda olan, Türk futbolunun çalışkan ve mert insanı Tolunay Kafkas'a bize kattıkları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Yolun açık olsun Tolunay Kafkas…" denildi.

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Son dakika: Ankaragücü'nde Tolunay Kafkas ile yollar ayrıldı
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