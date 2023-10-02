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Giriş Tarihi: 2.10.2023 08:53

Szymanski'den Alex'e selam! Polonyalı yıldız resmen parlıyor

Szymanski’den Alex’e selam! Polonyalı yıldız resmen parlıyor

Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı yıldız oyunculardan bir tanesi olan Polonyalı yıldız Sebastian Szymanski, attığı gollerle dikkat çekmeye devam ediyor. Skor katkısı ve enerjisiyle öne çıkan Szymanski, Fenerbahçe efsanesi Alex De Souza ile aynı rekora ortak oldu.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 5-0 yenen Fenerbahçe, bu sezon çıktığı 14. resmi maçından da galibiyetle ayrıldı.

SZYMANSKİ'DEN ALEX'E SELAM!

Başakşehir maçında 2 gol birden atan Sebastian Szymanski, Rizespor karşısında da iş başındaydı. Polonyalı yıldız, açılışı yaparken Fenerbahçe'den dün ayrılışının 11. yıldönümü olan efsane kaptan Alex de Souza ile aynı rekora ortak oldu.

ALEX'TEN SONRA 5 GOLE EN HIZLI ULAŞAN OYUNCU OLDU

Szymanski, 2004- 05'ten (7 maç) bu yana sarı-lacivertli forma ile 5 gole en hızlı ulaşan orta saha oyuncusu oldu. 24 yaşındaki futbolcu, resmi maçlarda 8 kez fileleri havalandırdı

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Szymanski'den Alex'e selam! Polonyalı yıldız resmen parlıyor
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