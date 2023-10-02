Szymanski’den Alex’e selam! Polonyalı yıldız resmen parlıyor

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 5-0 yenen Fenerbahçe, bu sezon çıktığı 14. resmi maçından da galibiyetle ayrıldı.
SZYMANSKİ'DEN ALEX'E SELAM!
Başakşehir maçında 2 gol birden atan Sebastian Szymanski, Rizespor karşısında da iş başındaydı. Polonyalı yıldız, açılışı yaparken Fenerbahçe'den dün ayrılışının 11. yıldönümü olan efsane kaptan Alex de Souza ile aynı rekora ortak oldu.
ALEX'TEN SONRA 5 GOLE EN HIZLI ULAŞAN OYUNCU OLDU
Szymanski, 2004- 05'ten (7 maç) bu yana sarı-lacivertli forma ile 5 gole en hızlı ulaşan orta saha oyuncusu oldu. 24 yaşındaki futbolcu, resmi maçlarda 8 kez fileleri havalandırdı