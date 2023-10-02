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Giriş Tarihi: 2.10.2023 15:25 Son Güncelleme: 2.10.2023 15:28

Trabzonspor içerde Fırtına dışarıda kayıp

Trabzonspor içerde Fırtına dışarıda kayıp

Süper Lig'de inişli çıkışlı bir performans ortaya koyan Nenad Bjelica’nın yönetiminde sahasındaki 7 maçta 6 galibiyet ve 1 yenilgi alan bordo-mavililer, deplasmanda 6 kez mağlup olurken 2 defa kazanabildi.

Sahasında Pendikspor'u 2-1 yenerek ligde galibiyet serisinin fitilini yakan Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica, iç sahadaki performansıyla dikkat çekiyor.

İÇ SAHADA FIRTINA GİBİ ESİYOR

Bordo-mavililer, Hırvat hocası yönetiminde geçen sezondan bu yana toplam 15 maça çıktı. 52 yaşındaki çalıştırıcı liderliğinde Trabzonspor, Papara Park'ta 7 karşılaşmanın 6'sını kazanıp sadece 1'ini kaybetti.

Deplasmanda oynadığı 8 müsabakada ise 6 mağlubiyet-2 galibiyet elde etti. İç saha maçlarında 2.5 puan ortalaması yakalarken, dış saha da bu değer 0.75 olarak kayıtlara geçti.

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Trabzonspor içerde Fırtına dışarıda kayıp
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