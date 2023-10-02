Trabzonspor içerde Fırtına dışarıda kayıp

Sahasında Pendikspor'u 2-1 yenerek ligde galibiyet serisinin fitilini yakan Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica, iç sahadaki performansıyla dikkat çekiyor.
İÇ SAHADA FIRTINA GİBİ ESİYOR
Bordo-mavililer, Hırvat hocası yönetiminde geçen sezondan bu yana toplam 15 maça çıktı. 52 yaşındaki çalıştırıcı liderliğinde Trabzonspor, Papara Park'ta 7 karşılaşmanın 6'sını kazanıp sadece 1'ini kaybetti.
Deplasmanda oynadığı 8 müsabakada ise 6 mağlubiyet-2 galibiyet elde etti. İç saha maçlarında 2.5 puan ortalaması yakalarken, dış saha da bu değer 0.75 olarak kayıtlara geçti.