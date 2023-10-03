Çağdaş Atan’a şok tepki! Kayserispor taraftarı euro fırlattı

"BİR HAİN YARATILMASI GEREKİYORDU, BENİ SEÇTİLER"



Kayserispor'dan ayrılış süreci hakkında konuşan Atan, şu ifadeleri kullandı: "Anlatılan, iftiraya varan çok şey var. Ama biz pozisyonumuz gereği susmak durumundayız. Eğer ben görevi bırakıp bana verilen sözler tutulmadığında ayrılsaydım, kahraman olarak ölecektim. Kalıp oyuncularımla bir şeyler yapabileceğimizi gösterip öyle ayrılmak istedim. 4 hafta namağlup çok iyi bir takım izlettirdik. Biz maalesef burada bir hain gibi gösteriliyoruz. Bu da en kolayı. Bizi acıtan şeyler var. İçinizde olan taraftar gruplarının bazı şeylere göz göre inandırılması. Kayserispor taraftarına benim hakkım helaldir. Onlara kötü söz söylemem mümkün değil. Anlatılan hikayelere kimse inanmasın. Ben her adımımı raporlayarak bu kulüpte ilerledim. Sportif direktör çok iyi bilir. İlk gün ona söyledim. Daha önce bana milli takım yardımcı antrenör teklifi ve büyük bir takımdan antrenörlük teklifi gelmişti. Sevilen bir hocayı kaybettiler. Başarısız gözükmemek için bir hain yaratmaları gerekiyordu. Onda da beni seçtiler. Bazılarının gerçekleri bildiği halde inanmaları beni en çok üzen olay. Kayseri'yi çok seviyorum. Vicdanı olan, bizim neler yapmak istediğimizi nasıl sonuçlanabileceğini biliyordu. Ne kadar güçlü bir miras bıraktığımızı da herkes bugün gördü. Benim herkese hakkım helaldir."