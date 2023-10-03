Fenerbahçe, Spartak Trnava maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe Futbol Takımı, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nun 2. haftasında Slovakya temsilcisi Spartak Trnava ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başlayan idmanda iki gruba ayrılan oyuncular, pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamlandı.

Yarın öğlen saatlerinde Slovakya'ya gidecek sarı-lacivertliler, son antrenmanını akşam saatlerinde maçın oynanacağı Antona Malatinskeho Stadı'nda yapacak. Müsabaka, 5 Ekim Perşembe günü TSİ 22.00'de başlayacak.