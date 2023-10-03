Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç’tan Çağdaş Atan açıklaması

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, Kayserispor taraftarının Başakşehir ile anlaşan Teknik Direktör Çağdaş Atan'a gösterilen tepki ile ilgili olarak açıklama yaptı.Golsüz sona eren maç sonrasında basın mensuplarına konuşan Samet Koç, "Çağdaş hoca, geçtiğimiz sezon taraftarın sevgilisi bir hocaydı. Burada görev yaptığı süre içerisinde büyük hizmetleri oldu. Ancak gidiş yöntemini, bizler kadar taraftar da beğenmedi ve tepki gösterdi. Geçtiğimiz yıl acı tatlı günlerimiz oldu. Gitme yönteminden mutlu değiliz. Taraftar da mutlu değil. Bunun tepkisini gösterdik. Hep beraber bağırdık çağırdık, kızdık ama burada kalacak. Bugün son noktayı koyduk. Hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bundan sonra Çağdaş hocaya Başakşehir'de başarılar dilerim. Biz de önümüze bakacağız" ifadelerini kullandı.