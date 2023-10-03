Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Konyaspor Basın Sözcüsü Mahmut Güzel'den hakem Arda Kardeşler'in yönetimine tepki
Giriş Tarihi: 3.10.2023 16:59

Konyaspor Basın Sözcüsü Mahmut Güzel'den hakem Arda Kardeşler'in yönetimine tepki

AA
Konyaspor Basın Sözcüsü Mahmut Güzel’den hakem Arda Kardeşler’in yönetimine tepki

TÜMOSAN Konyaspor Basın Sözcüsü Mahmut Güzel, Beşiktaş ile yaptıkları maçın hakemi Arda Kardeşler'in karşılaşmanın skorunu doğrudan etkilediğini belirtti.

Mahmut Güzel, Futbol Şube Sorumlusu Ömer Korkmaz ile MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında, Konyaspor-Beşiktaş maçının hakemi Arda Kardeşler'e yönelik kulüp yönetiminin eleştirilerini sürdürdü. Arda Kardeşler'in aldığı kararların, karşılaşmanın önüne geçtiğini ifade eden Güzel, şunları kaydetti:

"Pazar gün oynadığımız Beşiktaş karşılaşmasında hakem Arda Kardeşler bize göre net olarak ifade etmek gerekirse maçın skorunu etkilemiştir. Pozisyonu tekrar izleyenler açıkça görmüştür, Beşiktaşlı sporcu Aboubakar bile top eline değince duraksadı, o bile hakemin penaltı çalmasını bekledi. Fakat hakem Arda Kardeşler ne yazık ki büyük bir hataya imza attı ve oyunu devam ettirdi. Pazar gün penaltımızın verilmediğini düşünüyoruz. Daha dramatik olan VAR'ın devreye girmemesi oldu. Meselenin özünde yine Arda Kardeşler'in çalmadığı penaltı düdüğü var. Penaltı pozisyonu takımımızın maalesef tüm motivasyonunu yerle bir etti. Hakemlerin kararları takımların kaderleriyle oynuyor. Konyaspor'un da tek istediği adalet."

Konyaspor Futbol Şube Sorumlusu Ömer Korkmaz da sakatlığı süren golcü oyuncusu Cikalleshi'nin Hatayspor maçında sahada olmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Halk TV'de terör propagandası! Ayşenur Arslan'dan skandal ifadeler: Gözaltına alındı
Ankara'daki kalleş saldırı sonrası HDP'den alçak tehdit: Türkiye bunun bedeli ağır ödemekte
Halk TV'de terör propagandası! Ayşenur Arslan ifadesinde böyle çark etti...
Almanya ikinci mucize peşinde
Son dakika | Ermenistan'dan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Roma Statüsü'ne onay
MHP Lideri Bahçeli'den net mesaj: Kılıçdaroğlu vesayetten medet umuyor
Yaşlı çakal
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
İYİ Parti'nin kararını İsmail Saymaz duyurdu: Geri dönüş yok! 81 ilde aday gösterilecek
Paşinyan anladı, siz de anlayacaksınız
ARKADAŞINA GÖNDER
Konyaspor Basın Sözcüsü Mahmut Güzel'den hakem Arda Kardeşler'in yönetimine tepki
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA