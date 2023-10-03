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Giriş Tarihi: 3.10.2023 15:17

PFDK, Batista Mendy'nin kırmızı kartına yapılan itirazı reddetti

DHA
PFDK, Batista Mendy’nin kırmızı kartına yapılan itirazı reddetti

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Trabzonspor'un Pendikspor maçında ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gören Batista Mendy'nin cezasına yaptığı itiraz talebini reddetti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, Süper Lig'in 7'nci haftasında oynanan Trabzonspor-Pendikspor karşılaşmasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atılan Mendy'nin cezai uygulamalarının kaldırılmasına ilişkin talebin 'somut olayda şahısta hata hali bulunmadığından reddine' karar verdi.

Öte yandan ligde erteleme maçında yapılan İstanbulspor-Galatasaray müsabakasında 'rakip kulüp seyircisine kendi seyircisine uyguladığı en düşük bilet fiyatının %30'undan fazla fiyat uygulanarak satılmasından dolayı' ev sahibi takıma 1 milyon 200 bin lira para cezası uygulandı.

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PFDK, Batista Mendy'nin kırmızı kartına yapılan itirazı reddetti
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