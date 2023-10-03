AFC tarafından yapılan açıklamada, "Sepahan ile Al Ittihad arasında oynanması planlanan Asya Şampiyonlar Ligi maçı, beklenmedik ve öngörülemeyen koşullar nedeniyle iptal edildi" ifadesi kullanıldı. İran kulübü Sepahan, maçın iptal edilmesi nedeniyle AFC'ye şikâyette bulunacağını duyururken, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu ise "Suudi Futbol Federasyonu, ulusal temsilci Al Ittihad Kulübüne tam destek verdiğini ve kulübün haklarını korumak için tüm yasal tedbirleri aldığını teyit eder" açıklamasını yaptı.