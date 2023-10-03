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Giriş Tarihi: 3.10.2023 13:51

Sepahan - Al Ittihad maçı, stadyumdaki Kasım Süleymani büstü nedeniyle iptal oldu

DHA
Sepahan - Al Ittihad maçı, stadyumdaki Kasım Süleymani büstü nedeniyle iptal oldu

Asya Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasında dün akşam İran’da oynanması beklenen Sepahan - Al Ittihad maçı, Suudi Arabistan takımının stadyumdaki Kasım Süleymani büstü önünde oynamayı reddetmesi nedeniyle iptal edildi.

İran'ın İsfahan'daki Nakş'i Cihan Stadyumu'na gelen Suudi Arabistan'ın Al Ittihad futbol takımı, ısınmak için sahaya gelirken tünelin çıkışında, saha kenarında 2020 yılında öldürülen İranlı General Kasım Süleymani büstünün bulunması nedeniyle maça çıkmaktan vazgeçti. AFC yetkililerinin tüm girişimleri de sonuç vermeyince Al Ittihad, maçı oynamadan Suudi Arabistan'a geri döndü.

AFC tarafından yapılan açıklamada, "Sepahan ile Al Ittihad arasında oynanması planlanan Asya Şampiyonlar Ligi maçı, beklenmedik ve öngörülemeyen koşullar nedeniyle iptal edildi" ifadesi kullanıldı. İran kulübü Sepahan, maçın iptal edilmesi nedeniyle AFC'ye şikâyette bulunacağını duyururken, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu ise "Suudi Futbol Federasyonu, ulusal temsilci Al Ittihad Kulübüne tam destek verdiğini ve kulübün haklarını korumak için tüm yasal tedbirleri aldığını teyit eder" açıklamasını yaptı.

Öte yandan İran'da Şampiyonlar Ligi maçı oynamak için bulunan Jorge Jesuslu, Neymarlı Al Hilal takımına ülkeye geri dönmesi çağrısı yaptığı ileri sürüldü. Al Hilal'in bu akşam Nassaji Mazandaran takımı ile karşılaşacağı belirtildi. Maçın oynanıp oynanmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.

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Sepahan - Al Ittihad maçı, stadyumdaki Kasım Süleymani büstü nedeniyle iptal oldu
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