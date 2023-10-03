Son dakika Galatasaray haberi: Wilfried Zaha Manchester United maçı sonrası konuştu!

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Galatasaray, deplasmanda Manchester United'ı 3-2 yenerek tarihi bir galibiyet elde etti. Dev maç sonrası sarı kırmızılı oyuncu Wilfried Zaha açıklamalarda bulundu.

İşte Wilfried Zaha açıklamaları:

"Şampiyonlar Ligi'nde oynamak, hayalini kurduğum her şeydi. Buraya gelirken otobüste Şampiyonlar Ligi marşını açtık. Sonunda bunu başardığımı hissettim. En iyilere karşı yeteneklerimi gösterebileceğim bir sahne..."

"Bu takımın bir inancı var. Bu kadro hakkında bildiğim bir şey varsa, o da onların canını yakabilecek kadar yeterli bir takım olduğumuzdu. Geri düşsek de kafamızı yukarıda tutmamız gerektiğini biliyorduk."

Bu benim için bir hayalin gerçekleşmesi demek. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak ve gol atmak... Bu gece, benim için büyük bir gece."