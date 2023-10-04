Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 2030 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahipleri belli oldu
Giriş Tarihi: 4.10.2023 21:40

2030 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahipleri belli oldu

2030 FIFA Dünya Kupası’nın ev sahipleri belli oldu

FIFA, 2030 Dünya Kupası finallerine Fas, İspanya ve Portekiz'in ev sahipliği yapacağını açıkladı. Turnuvanın 100'üncü yılı olması sebebiyle Uruguay, Arjantin ve Paraguay’da da birer maç oynanacağı belirtildi.

FIFA Konseyi'nin bugün düzenlenen toplantısında 2030 Dünya Kupası finalleriyle ilgili birçok önemli karar alındığı açıklandı. 2030 Dünya Kupası'nın 6 farklı ülkede ve 3 farklı kıtada gerçekleşeceğini açıklayan FIFA, turnuvaya Fas, İspanya ve Portekiz'in ev sahipliği yapacağını duyurdu. Turnuvanın 100'üncü yılı olması sebebiyle Uruguay, Arjantin ve Paraguay'da birer maç oynanacağı da ifade edildi. Öte yandan organizasyona ev sahipliği yapacak 6 ülke, eleme maçları oynamadan Dünya Kupası'na direkt olarak katılacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

O hain dağda... Terörist Duran Kalkan’ın yanında
Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! İkinci teröristin de kimliği tespit edildi...
Bölgede kritik hamle! Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan ortak bildiriyle duyurdu…
İstanbul’da metrobüs rezaleti! Vatandaş İmamoğlu'na isyan etti
SON DAKİKA | Azerbaycan’dan flaş Ermenistan kararı!
SON DAKİKA | Irak'ın kuzeyinde 16 hedef hava harekatı ile imha edildi: MSB görüntüleri paylaştı
Üçkâğıtçı kahraman
Koç çifti boşanıyor mu? Aralarına Fenerbahçe girmiş!
SON DAKİKA | İstiklal saldırısının faili terörist öldürüldü
Almanya ikinci mucize peşinde
ARKADAŞINA GÖNDER
2030 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahipleri belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA