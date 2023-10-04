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Giriş Tarihi: 4.10.2023 20:49

Fenerbahçe, Spartak Trnava maçına hazır

Fenerbahçe, Spartak Trnava maçına hazır

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 2. maçında yarın Slovakya'nın Spartak Trnava ekibine konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 2. maçında yarın Slovakya'nın Spartak Trnava ekibine konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertliler, karşılaşma öncesi son antrenmanını müsabakanın oynanacağı Antona Malatinskeho Stadı'nda gerçekleştirdi.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Futbolcuların pas ve koordinasyon çalışmalarıyla sürdürdükleri idmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışmaların yapıldığı öğrenildi.

Sarı-lacivertliler, yarın TSİ 22.00'de Spartak Trnava ile karşılaşacak.

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Fenerbahçe, Spartak Trnava maçına hazır
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