Antalya'nın önde gelen iş insanları ve kanaat önderlerinin oluşturduğu Salı Grubu bu hafta Antalyaspor'u misafir etti. Toplantıda Antalyaspor'un dünü, bugünü ve yarını konuşuldu. Toplantıya Antalyaspor Başkanı Sabri Gülel ve başarılı Futbol Sorumlusu Nuri Şahin konuşmacı olarak katıldı. Kulübün kuruluşundan bu yana takıma destek veren eski ve yeni yöneticiler, yıllarca tribünlerin sesi olan amigolar, basın mensupları ve çok sayıda üye toplantıda yerini aldı.

"İYİ İŞLER YAPIYORUZ, YAPACAĞIZ"

Antalya'nın çok özel bir kent olduğunu Antalyaspor'un ise çok daha özel olduğunu dile getiren Başkan Gülel, "Antalya bir Anadolu şehri değil, dünya şehri. Biz de Anadolu kulübü değiliz, dünya kulübüyüz" dedi. Göreve geldikten sonra her şeyi adım adım planladıklarını söyleyen Başkan Gülel, kendi içlerinde 16 kişilik bir transfer komitesi olduğunu, doğru yer, doğru fiyat, doğru ücret ile borcu olmayan bir kulüp olmayı hedeflediklerini belitti.

Samsunspor ve İstanbulspor maçları ile yükselişe geçtiklerini dile getiren Başkan Sabri Gülel, "Antalyaspor olarak iyi işler yapıyoruz, yapacağız. Hocamızla da gurur duyuyoruz. Bugün biz aldık yarın emanet edeceğiz; Antalyaspor'a sahip çıkalım, desteklerimizi esirgemeyelim" dedi.

"EN BÜYÜK HEDEFİMİZ AVRUPA'YA GİTMEK"

Antalyaspor'un Futbol Sorumlusu Nuri Şahin ise futbol kariyerini ve Antalyaspor'a geliş hikayesini anlattı. Takımın durumu ve geleceği hakkında bilgi veren Şahin, içeride çok güzel şeyler yaptıklarını dile getirerek, yönetim ve teknik ekip olarak uyum içinde çalıştıklarını belirtti. Hedefler, altyapı ve bütçe ile ilgili gelen soruları yanıtlayan Nuri Şahin, "En büyük hedefimiz Avrupa'ya gitmek" dedi.

HATIRALAR YAD EDİLDİ

Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği toplantıda, Antalyaspor'un kuruluşundan bugüne değin hatıralar yad edilirken duygu dolu anlar, ara ara yükselen Antalyaspor amigolarının marşları ile de keyifli dakikalar yaşandı.

Toplantı Salı Grubu Başkanı Muharrem Koç'un, Antalyaspor Başkanı Sabri Gülel'e, Futbol Sorumlusu Nuri Şahin'e, emektar amigolar Recep Güler namı diğer Miloş ve Ali Çınardere namı diğer Ali Dayıya teşekkür plaketi verilmesiyle son buldu.