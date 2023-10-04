Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Nuri Şahin: “En büyük hedefimiz Avrupa’ya gitmek”
Giriş Tarihi: 4.10.2023 18:32

Nuri Şahin: “En büyük hedefimiz Avrupa’ya gitmek”

Nuri Şahin: “En büyük hedefimiz Avrupa’ya gitmek”

Futbol kariyerini ve Antalyaspor’a geliş hikayesini anlatan Antalyaspor’un Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, içeride çok güzel şeyler yaptıklarını dile getirerek, yönetim ve teknik ekip olarak uyum içinde çalıştıklarını belirtti. Hedefler, altyapı ve bütçe ile ilgili gelen soruları yanıtlayan Nuri Şahin, “En büyük hedefimiz Avrupa’ya gitmek” dedi.

Antalya'nın önde gelen iş insanları ve kanaat önderlerinin oluşturduğu Salı Grubu bu hafta Antalyaspor'u misafir etti. Toplantıda Antalyaspor'un dünü, bugünü ve yarını konuşuldu. Toplantıya Antalyaspor Başkanı Sabri Gülel ve başarılı Futbol Sorumlusu Nuri Şahin konuşmacı olarak katıldı. Kulübün kuruluşundan bu yana takıma destek veren eski ve yeni yöneticiler, yıllarca tribünlerin sesi olan amigolar, basın mensupları ve çok sayıda üye toplantıda yerini aldı.

"İYİ İŞLER YAPIYORUZ, YAPACAĞIZ"

Antalya'nın çok özel bir kent olduğunu Antalyaspor'un ise çok daha özel olduğunu dile getiren Başkan Gülel, "Antalya bir Anadolu şehri değil, dünya şehri. Biz de Anadolu kulübü değiliz, dünya kulübüyüz" dedi. Göreve geldikten sonra her şeyi adım adım planladıklarını söyleyen Başkan Gülel, kendi içlerinde 16 kişilik bir transfer komitesi olduğunu, doğru yer, doğru fiyat, doğru ücret ile borcu olmayan bir kulüp olmayı hedeflediklerini belitti.

Samsunspor ve İstanbulspor maçları ile yükselişe geçtiklerini dile getiren Başkan Sabri Gülel, "Antalyaspor olarak iyi işler yapıyoruz, yapacağız. Hocamızla da gurur duyuyoruz. Bugün biz aldık yarın emanet edeceğiz; Antalyaspor'a sahip çıkalım, desteklerimizi esirgemeyelim" dedi.

"EN BÜYÜK HEDEFİMİZ AVRUPA'YA GİTMEK"

Antalyaspor'un Futbol Sorumlusu Nuri Şahin ise futbol kariyerini ve Antalyaspor'a geliş hikayesini anlattı. Takımın durumu ve geleceği hakkında bilgi veren Şahin, içeride çok güzel şeyler yaptıklarını dile getirerek, yönetim ve teknik ekip olarak uyum içinde çalıştıklarını belirtti. Hedefler, altyapı ve bütçe ile ilgili gelen soruları yanıtlayan Nuri Şahin, "En büyük hedefimiz Avrupa'ya gitmek" dedi.

HATIRALAR YAD EDİLDİ

Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği toplantıda, Antalyaspor'un kuruluşundan bugüne değin hatıralar yad edilirken duygu dolu anlar, ara ara yükselen Antalyaspor amigolarının marşları ile de keyifli dakikalar yaşandı.

Toplantı Salı Grubu Başkanı Muharrem Koç'un, Antalyaspor Başkanı Sabri Gülel'e, Futbol Sorumlusu Nuri Şahin'e, emektar amigolar Recep Güler namı diğer Miloş ve Ali Çınardere namı diğer Ali Dayıya teşekkür plaketi verilmesiyle son buldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

O hain dağda... Terörist Duran Kalkan’ın yanında
Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! İkinci teröristin de kimliği tespit edildi...
Bölgede kritik hamle! Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan ortak bildiriyle duyurdu…
İstanbul’da metrobüs rezaleti! Vatandaş İmamoğlu'na isyan etti
SON DAKİKA | Azerbaycan’dan flaş Ermenistan kararı!
Koç çifti boşanıyor mu? Aralarına Fenerbahçe girmiş!
Almanya ikinci mucize peşinde
SON DAKİKA | Irak'ın kuzeyinde 16 hedef hava harekatı ile imha edildi: MSB görüntüleri paylaştı
Üçkâğıtçı kahraman
Halk TV'de terör propagandası! Ayşenur Arslan ifadesinde böyle çark etti...
ARKADAŞINA GÖNDER
Nuri Şahin: “En büyük hedefimiz Avrupa’ya gitmek”
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA