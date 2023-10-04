Şenol Güneş: İyi oyuna ve kazanmaya ihtiyacımız var

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 2'nci maçında Beşiktaş, sahasında Lugano ile karşılaşalacak. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Lugano ile oynayacakları maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Rakibin kupa şampiyonu olarak geldiğini belirten Şenol Güneş, "Bu yıl da geçen seneki takımın devamı olarak uyumlu bir takım. 21 yabancı, 4-5 milli oyuncuları var. İyi bir kadro yapıları var. Dinamik bir takım, kompakt oynuyorlar. İlginç bir takım. Kendi oyunlarını oynamaya çalışıyorlar. Savunmada da iyi kapanıp, kazandığı toplarla hızlı çıkan bir takım. Biz de kendi sahamızda kazanmak istiyoruz. Zaten her maça kazanmak için çıkıyoruz. Ligde kayıp puanlarımız var. Dolayısıyla yarınki maç çok önem arz ediyor. Bizim iyi oyuna ve kazanmaya ihtiyacımız var. Yarın böyle olacağını düşünüyorum. Grupta sonra oynayacağımız 3 maçta, liderlik savaşı verilecek. O yüzden bu maçı kazanmalıyız" şeklinde konuştu.

"FERNANDES'İN BİLEĞİ DÖNDÜ"

Sakatlıkları bulunan futbolcuların son durumundan bahseden Güneş, "Dün idmanın son bölümünde Fernandes'in bileği döndü. O yarın ve pazar günü bizimle olmayacak. Rebic dün idmana katıldı, onda sorun yok. Mert Günok da yarın bizimle olmayacak" dedi.

"DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ"

Kaybettikleri puanlar sebebiyle dirençlerini kaybetmeceklerini söyleyen tecrübeli teknik adam, "Bunu maç içerisinde bölüm bölüm yaşayan takım olarak bunu doğru bulmuyoruz. Ayağa kalkacak bir takımız. Bunu gösterecek gücümüz var. Zaman zaman taraftarımızın da psikolojik direncinin kaybettiğini hissediyorum. Trabzonspor ve Adana Demirspor maçında çok gol yiyerek kaybettik. Gole kadar normal giden, golden sonra dağılan bir takım, bizim oyunumuz değil. Taraftarın beklediği coşkulu, maç kazanan takımı göstermek zorundayız. Oynayan oynamayan oyuncuları da kazanmak zorundayız. Performans dalgalanmalarını da görüyoruz. Bu zor dönemi taraftarla beraber, kendi içimizde konuşarak, inanarak atlatacağımızı düşünüyorum. Daha güçlü, daha mutlu olmak istiyorsak daha çok çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"İÇERİDE DAHA ETKİLİYİZ"

En ezildikleri maçın Brugge maçı olduğunu vurgulayan Güneş, "Onun haricinde maçlar, rakibin bize savunma yaparak kazandığı maçlardır. Şuttan çok rakibin çıkışlarında temaslı oynamamamız, en büyük eksiğimiz. Son müsabakada onu oynatmamaya çalışırken, pozisyonlar bulmamıza rağmen şut atmadık, kenardan gelerek gol atmaya çalıştık. Oyuncuların maç içerişindeki fiziksel ve zihinsel dalgalanmaları oyunu etkileyebilir. İçeride daha etkiliyiz. Dış sahada daha agresif ve temaslı oyunumuz yoktu. Bunları etkileyen de sık sık seyahatlerimiz. Sadece 3 günde maç olarak düşünmeyin. Seyahat, uyku düzenlerinin bozulması ve yenilgilerin verdiği üzüntüler var. Brugge maçında daha dirençli oynamaya çalışmamıza rağmen, ikinci yarı çok pozisyonlar verdik" sözlerini sarf etti.