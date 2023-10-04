SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Beklenti büyük katkı sıfır

Yaz transfer döneminde kadrosuna 10 oyuncu takviyesi yapan Beşiktaş, yenilerden şu ana kadar istediği verimi alamadı. Siyah-beyazlılarda Milot Rashica, 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı ile Eric Bailly ise savunmadaki performansıyla 10 isim arasında öne çıktı. Özellikle Ante Rebic ve 4 milyon Euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Jean Onana beklentilerin çok uzağında kaldı. Bazı futbolcular ise kadroya bile giremedi.
İŞTE YENİ TRANSFERLERİN PERFORMANS ÇİZELGESİ
Milot Rashica: Kosovalı oyuncu, takıma en fazla skor katkısı veren transfer oldu. Şu ana dek 2 gol, 1 asistle oynadı.
Damiel Amartey: Tecrübeli savunmacı, yeniler arasında en çok süre alan oyuncu. 8 maçta 587 dakika oynarken, 1 de gol kaydetti.
Chamberlain: İngiliz yıldız, 8 maçta görev yaparken bunların üçünde 11'de yer aldı. Hiçbir maçta 90 dakikayı tamamlayamadı. Tek golünü 2-1 kazanılan Kayserispor karşılaşmasında buldu.
Ante Rebic: Şu ana dek süre aldığı maçlarda hayal kırıklığı yarattı. Bir an önce fizik gücünü ve performansını yukarı çekmesi isteniyor. 7 maçta 2 kez 11'de oynadı, skor katkısı yok.
Bakhtiyor Zaynutdinov: Tek golünü Dinamo Kiev maçında kaydetti. İlk kez Konyaspor maçında 11'de oynadı.
Jean Onana: 8 maçtır forma yüzü görmüyor. Sadece karşılaşma boyunca saha kenarında ısınmaya gönderiliyor. 1 asisti olan Kamerunlu'nun Beşiktaş'ta aldığı süre 109 dakikada takıldı kaldı,
Eric Bailly: Manchester United'dan transfer edilen Bailly, forma giydiği iki maçta da performansıyla beğeni aldı. Takıma tam anlamıyla adapte olduğunda daha fazla katkı sağlayacağı düşünülüyor.
Emrecan Bulut: Beşiktaş'ın yazın yaptığı ilk transferdi. Genç oyuncu, hiçbir resmi maçta forma giymedi.
Tayfur Bingöl: Alanya'dan uzun uğraşlar sonucu 1 milyon Euro'ya bonservisi alınan Tayfur, hafif sakatlıkla gelmişti. Henüz kadroya giremedi.
Gökhan İnler: Bu sezon futbolcu olarak takımda bulunacak, gelecek sezon ise sportif direktör olacak. Yazın kulüpsüzdü. Bu nedenle kamp geçirmediğinden antrenman, maç eksiği bulunuyor. Henüz kadroya giremedi.