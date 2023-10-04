Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Beklenti büyük katkı sıfır
Giriş Tarihi: 4.10.2023 11:07

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Beklenti büyük katkı sıfır

Ogün ŞAHİNOĞLU
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Beklenti büyük katkı sıfır

Beşiktaş’ın yeni transferlerinin çoğu, performanslarıyla sınıfta kaldı. Özellikle Rebic hayal kırıklığı olurken, 7 maçın 2’sinde 11’de yer alıp ne gol ne de asist üretebildi. Onana, sadece 1 asist yaparken, Emrecan, Gökhan ve Tayfur forma yüzü bile göremedi.

Yaz transfer döneminde kadrosuna 10 oyuncu takviyesi yapan Beşiktaş, yenilerden şu ana kadar istediği verimi alamadı. Siyah-beyazlılarda Milot Rashica, 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı ile Eric Bailly ise savunmadaki performansıyla 10 isim arasında öne çıktı. Özellikle Ante Rebic ve 4 milyon Euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Jean Onana beklentilerin çok uzağında kaldı. Bazı futbolcular ise kadroya bile giremedi.

İŞTE YENİ TRANSFERLERİN PERFORMANS ÇİZELGESİ

Milot Rashica: Kosovalı oyuncu, takıma en fazla skor katkısı veren transfer oldu. Şu ana dek 2 gol, 1 asistle oynadı.

Damiel Amartey: Tecrübeli savunmacı, yeniler arasında en çok süre alan oyuncu. 8 maçta 587 dakika oynarken, 1 de gol kaydetti.

Chamberlain: İngiliz yıldız, 8 maçta görev yaparken bunların üçünde 11'de yer aldı. Hiçbir maçta 90 dakikayı tamamlayamadı. Tek golünü 2-1 kazanılan Kayserispor karşılaşmasında buldu.

Ante Rebic: Şu ana dek süre aldığı maçlarda hayal kırıklığı yarattı. Bir an önce fizik gücünü ve performansını yukarı çekmesi isteniyor. 7 maçta 2 kez 11'de oynadı, skor katkısı yok.

Bakhtiyor Zaynutdinov: Tek golünü Dinamo Kiev maçında kaydetti. İlk kez Konyaspor maçında 11'de oynadı.

Jean Onana: 8 maçtır forma yüzü görmüyor. Sadece karşılaşma boyunca saha kenarında ısınmaya gönderiliyor. 1 asisti olan Kamerunlu'nun Beşiktaş'ta aldığı süre 109 dakikada takıldı kaldı,

Eric Bailly: Manchester United'dan transfer edilen Bailly, forma giydiği iki maçta da performansıyla beğeni aldı. Takıma tam anlamıyla adapte olduğunda daha fazla katkı sağlayacağı düşünülüyor.

Emrecan Bulut: Beşiktaş'ın yazın yaptığı ilk transferdi. Genç oyuncu, hiçbir resmi maçta forma giymedi.

Tayfur Bingöl: Alanya'dan uzun uğraşlar sonucu 1 milyon Euro'ya bonservisi alınan Tayfur, hafif sakatlıkla gelmişti. Henüz kadroya giremedi.

Gökhan İnler: Bu sezon futbolcu olarak takımda bulunacak, gelecek sezon ise sportif direktör olacak. Yazın kulüpsüzdü. Bu nedenle kamp geçirmediğinden antrenman, maç eksiği bulunuyor. Henüz kadroya giremedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! İkinci teröristin de kimliği tespit edildi...
Almanya ikinci mucize peşinde
Halk TV'de terör propagandası! Ayşenur Arslan ifadesinde böyle çark etti...
Fransa Dışişleri Bakanı'ndan skandal 'Ağrı Dağı' paylaşımı! Türkiye'yi hedef aldı
CHP İstanbul İl Başkan adayı Özgür Çelik'in 'eşcinsel dostu' bar işlettiği ortaya çıktı
Koç çifti boşanıyor mu? Aralarına Fenerbahçe girmiş!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
AK Partili eski vekil Tahir Öztürk vefat etti
Son dakika | MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyine yeni hava harekatı: 16 hedef imha edildi
Üçkâğıtçı kahraman
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Beklenti büyük katkı sıfır
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA