SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Beklenti büyük katkı sıfır

Yaz transfer döneminde kadrosuna 10 oyuncu takviyesi yapan Beşiktaş, yenilerden şu ana kadar istediği verimi alamadı. Siyah-beyazlılarda Milot Rashica, 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı ile Eric Bailly ise savunmadaki performansıyla 10 isim arasında öne çıktı. Özellikle Ante Rebic ve 4 milyon Euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Jean Onana beklentilerin çok uzağında kaldı. Bazı futbolcular ise kadroya bile giremedi.

İŞTE YENİ TRANSFERLERİN PERFORMANS ÇİZELGESİ

Milot Rashica: Kosovalı oyuncu, takıma en fazla skor katkısı veren transfer oldu. Şu ana dek 2 gol, 1 asistle oynadı.

Damiel Amartey: Tecrübeli savunmacı, yeniler arasında en çok süre alan oyuncu. 8 maçta 587 dakika oynarken, 1 de gol kaydetti.

Chamberlain: İngiliz yıldız, 8 maçta görev yaparken bunların üçünde 11'de yer aldı. Hiçbir maçta 90 dakikayı tamamlayamadı. Tek golünü 2-1 kazanılan Kayserispor karşılaşmasında buldu.

Ante Rebic: Şu ana dek süre aldığı maçlarda hayal kırıklığı yarattı. Bir an önce fizik gücünü ve performansını yukarı çekmesi isteniyor. 7 maçta 2 kez 11'de oynadı, skor katkısı yok.

Bakhtiyor Zaynutdinov: Tek golünü Dinamo Kiev maçında kaydetti. İlk kez Konyaspor maçında 11'de oynadı.