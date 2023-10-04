Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor’da Kourbelis, Fountas ve Teklic geri döndü
Giriş Tarihi: 4.10.2023 16:38

Trabzonspor’da Kourbelis, Fountas ve Teklic geri döndü

DHA
Trabzonspor’da Kourbelis, Fountas ve Teklic geri döndü

Trabzonspor, deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarına devam etti. Bordo mavili takımda dün idmana çıkmayan Kourbelis, Fountas ve Teklic bugünkü idmana katıldı.

Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor'a konuk olacak Trabzonspor müsabakanın hazırlıklarına tek idmanda devam etti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde saat 11.00'de idman yapan bordo mavililer, antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve el topu çalışması gerçekleştirdi.

Rondo çalışması ve dar alanda oyunlarıyla devam eden antrenman sonuçlandırma çalışmasıyla tamamlandı. Ayaklarına aldıkları darbe nedeniyle dünkü çalışmalara katılmayan Kourbelis, Fountas ve Teklic bordo mavililerin bugünkü idmanına katılarak takımla çalıştı.

Trabzonspor, deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarını yarın saat 14.00 idmanıyla tamamlayarak Adana'ya gidecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! İkinci teröristin de kimliği tespit edildi...
O hain dağda... Terörist Duran Kalkan’ın yanında
İstanbul’da metrobüs rezaleti! Vatandaş İmamoğlu'na isyan etti
Bölgede kritik hamle! Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan ortak bildiriyle duyurdu…
Koç çifti boşanıyor mu? Aralarına Fenerbahçe girmiş!
Üçkâğıtçı kahraman
SON DAKİKA | Azerbaycan’dan flaş Ermenistan kararı!
Almanya ikinci mucize peşinde
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Halk TV'de terör propagandası! Ayşenur Arslan ifadesinde böyle çark etti...
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor’da Kourbelis, Fountas ve Teklic geri döndü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA