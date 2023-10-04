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Giriş Tarihi: 5.10.2023 00:12

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-24 sezonunun ikinci haftası, 8 maçla tamamlandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-24 sezonunun ikinci haftası, 8 maçla tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda, E, F, G ve H gruplarında ikinci maçlar oynandı.

Alınan sonuçlar şöyle:

E Grubu:

Atletico Madrid (İspanya) - Feyenoord (Hollanda): 3-2

Celtic (İskoçya) - Lazio (İtalya): 1-2

F Grubu:

Borussia Dortmund (Almanya) - Milan (İtalya): 0-0

Newcastle United (İngiltere) - Paris Saint-Germain (Fransa): 4-1

G Grubu:

Leipzig (Almanya) - Manchester City (İngiltere): 1-3

Kızılyıldız (Sırbistan) - Young Boys (İsviçre): 2-2

H Grubu:

Royal Antwerp (Belçika) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 2-3

Porto (Portekiz) - Barcelona (İspanya): 0-1

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
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