Ali Koç'tan hakem atamaları için olay sözler: "Bu iddialar korkunç" diyerek duyurdu...

HAKEMLER ARASINDA GRUPLAŞMA İDDİASI

Hakemler arasında İzmir gurubu olduğu, bunun sıkıntı yarattığı ve insanların artık seslendirdiği kulağımıza geliyor. Bir de Oğuz Sarvan grubu var. PMİK, hakemleri atayan komite. Burada Ahmet İbanoğlu ve Tolga Özkalfa var. VAR'dan sorumlu kişi Tolga Özkalfa. Maaşlı bir profesyonel ama diş hekimi!