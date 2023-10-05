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Giriş Tarihi: 5.10.2023 10:17

Ali Koç'tan hakem atamaları için olay sözler: "Bu iddialar korkunç" diyerek duyurdu...

Ali Koç’tan hakem atamaları için olay sözler: Bu iddialar korkunç diyerek duyurdu...

Süper Lig'de 7. haftayı geride bırakırken, hakem tartışmaları da her sezon olduğu gibi bu sezonda da devam ediyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, hakem atamalarında yaşanan skandalları dile getirdi ve "Bu iddialar korkunç" sözleriyle yaşananları anlattı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, katıldığı bir televizyon programında hakemler hakkında önemli iddialarda bulundu. Koç'un satır başları şöyle: "14'te 14 yaptık. Beni mutlu eden şey mücadele gücü, takım ruhu. Ancak ilk 7 haftada çok hakem hataları oldu. Yabancı oyuncularımız hayretler içinde kaldı.

HAKEMLER ARASINDA GRUPLAŞMA İDDİASI

Hakemler arasında İzmir gurubu olduğu, bunun sıkıntı yarattığı ve insanların artık seslendirdiği kulağımıza geliyor. Bir de Oğuz Sarvan grubu var. PMİK, hakemleri atayan komite. Burada Ahmet İbanoğlu ve Tolga Özkalfa var. VAR'dan sorumlu kişi Tolga Özkalfa. Maaşlı bir profesyonel ama diş hekimi!

"HAKEM ATAMALARINDA MANİPÜLASYON VAR"

Yurt dışından hastaları geliyormuş, 5 hakem seminerinden 3'üne katılamıyor! Alper Ulusoy ile Hakan Ceylan'a kalmış sistem! Hakem atamalarında manipülasyon var. Yapay zekaya olan güvenimi bitirdiler. Sahada hakemin izleyeceği görüntüleri VAR'dan veriyorlar. Sıcak bakmadıkları hakemi sıkıntıya sokmak istiyorlarsa başka, iyi karar vermesini istiyorlarsa başka veriyorlar.

"BU İDDİALAR KORKUNÇ"

Bu iddialar korkunç! Alper Ulusoy, Hakan Ceylan, Serkan Tokat, Koray Gencerler'in dikkatli bakılması gereken isimler olduğu konuşuluyor. Çok açık söylüyorum. 3-5 adamın elinde oyuncak olamayız."

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Ali Koç'tan hakem atamaları için olay sözler: "Bu iddialar korkunç" diyerek duyurdu...
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