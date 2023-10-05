Beşiktaş sahasında Lugano’ya 3-2 mağlup oldu!

UEFA Konferans Ligi D Grubu 2. hafta maçında Beşiktaş, sahasında Lugano ile kozlarını paylaştı...
Club Brugge ile deplasmanda 1-1 berabere kalan siyah beyazlılar, Lugano'ya son anlarda yediği gollerle 3-2 mağlup olarak avantaj kaybetti. İşte detaylar...
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 38. dakikada ve 52. dakikada Vincent Aboubakar kaydetti.
Lugano'nun gollerini ise 81. dakikada Aliseda, 86. dakikada Vladi ve 90. dakikada Eric Bailly (K.K.) attı.
Siyah beyazlılar bu galibiyetle birlikte D Grubu'nda 2 puanda kaldı.
D GRUBU'NDA PUAN DURUMU
Lugano: 4
Club Brugge: 4
BEŞİKTAŞ: 1
Bodo Glimt: 1