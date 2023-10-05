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Giriş Tarihi: 5.10.2023 18:34 Son Güncelleme: 5.10.2023 18:38

Beşiktaş'ın konuğu Lugano | İlk 11'ler belli oldu... | UEFA Konferans Ligi

Beşiktaş’ın konuğu Lugano | İlk 11’ler belli oldu... | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi D Grubu 2. hafta maçında Beşiktaş, sahasında Lugano'yu konuk edecek. Siyah beyazlılar, bu karşılaşmayı kazanarak Avrupa'da başarı yakalamak istiyor.  Maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. İşte Beşiktaş - Lugano maçının ilk 11'leri ve maça dair tüm detaylar...

UEFA Konferans Ligi D Grubu 2. hafta maçında Beşiktaş, sahasında Lugano'yu konuk edecek. Siyah beyazlılar, bu karşılaşmayı kazanarak Avrupa'da başarı yakalamak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. İşte Beşiktaş - Lugano maçının ilk 11'leri ve maça dair tüm detaylar...

BEŞİKTAŞ - LUGANO MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Lugano maçı 5 Ekim Perşembe günü TSİ 19:45'te başlayacak. Mücadele Exxen'de canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - LUGNAO MAÇI 11'LERİ

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Bailly, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih Uçan, Chamberlain, Ghezzal, Cenk Tosun, Aboubakar

Lugano: Saipi, Espinoza, Mai, Hajrizi, Hajdari, Bislimi, Grgic, Sabbatini, Steffen, Bottani, Celar

GRUPTA İLK HAFTA BERABERE KALDILAR

Karşı karşıya gelecek iki ekip bu sezonki Avrupa maceralarına beraberlikle başladı. Beşiktaş, D Grubu'ndaki ilk maçında Club Brugge ile deplasmanda 1-1 berabere kalırken, Lugano'nun Norveç ekibi Bodo Glimt'i konuk ettiği mücadele golsüz sona erdi.

MERT GÜNOK OYNAMAYACAK

Beşiktaş'ın, Lugano karşısına kaleci Mert Günok'tan yoksun çıkması bekleniyor. Adana Demirspor maçında sakatlanarak yerini Ersin Destanoğlu'na bırakan tecrübeli kaleci, sakatlığı nedeniyle Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor ile oynanan karşılaşmada da görev yapamamıştı. Teknik direktör Şenol Güneş de Konyaspor maçı sonrasında düzenlenen basın toplantısında Mert'in Lugano maçında görev alamayacağını belirtmişti. Mert'in yanı sıra sakatlıkları nedeniyle Kayserispor, Adana Demirspor ve Konyaspor karşılaşmalarında görev alamayan Gedson Fernandes ile son 2 müsabakada forma giyemeyen Ante Rebic'in durumu belirsizliğini koruyor. Takımla çalışmaların bir kısmına katılan iki oyuncunun Lugano karşısında görev alıp almayacağı yapılacak son antrenmandan sonra belli olacak.

ŞENOL GÜNEŞ REKORU EGALE ETMEK İSTİYOR

Bu sezon Avrupa'da oynadığı 6 maçtan da galip ayrılan siyah-beyazlı takım, grubun ilk müsabakasında Club Brugge deplasmanından 1 puan alarak yenilmezlik serisini 7 maça taşıdı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Lugano karşılaşmasında da kaybetmemesi halinde Avrupa kupalarındaki en uzun süreli yenilmezlik rekorunu tekrarlayacak.

CENK TOSUN EN GOLCÜ OLMAK İÇİN SAHAYA ÇIKACAK

Siyah-beyazlı ekipte Avrupa'da en fazla fileleri havalandıran futbolcu 14 golle Oktay Derelioğlu. Derelioğlu'nu 12'şer golle Cenk Tosun, Querasma ve Bobo takip ediyor.

Cenk, Lugano karşısında 2 gol atması halinde Oktay Derelioğlu'nu yakalayacak. Milli futbolcu, hat-trick yapması durumunda ise Beşiktaş'ın, Avrupa'daki en golü futbolcusu ünvanını ele geçirecek.

DAVID FUXMAN DÜDÜK ÇALACAK

Beşiktaş - Lugano mücadelesinde İsrailli hakem David Fuxman düdük çalacak. Fuxman'ın yardımcılıklarını Omer Barbiro ve Rostislav Talis yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Erez Papir olacak. Maçta VAR koltuğunda Ziv Adler, AVAR'da Nati Dotan oturacak.

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Beşiktaş'ın konuğu Lugano | İlk 11'ler belli oldu... | UEFA Konferans Ligi
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