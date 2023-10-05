Beşiktaş’ın konuğu Lugano! Maçta ilk düdük çaldı... | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi D Grubu 2. hafta maçında Beşiktaş, sahasında Lugano ile kozlarını paylaşıyor... Siyah beyazlılar, bu karşılaşmayı kazanarak Avrupa'da başarı yakalamak istiyor. Beşiktaş - Lugano maçının CANLI anlatımı haberimizde...

CANLI ANLATIM



Beşiktaş 0-0 Lugano



BEŞİKTAŞ - LUGANO MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Lugano maçı saat TSİ 19:45'te başladı ve Exxen'de canlı yayınlanıyor...

BEŞİKTAŞ - LUGNAO MAÇI 11'LERİ

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Bailly, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih Uçan, Chamberlain, Ghezzal, Cenk Tosun, Aboubakar

Lugano: Saipi, Espinoza, Mai, Hajrizi, Hajdari, Bislimi, Grgic, Sabbatini, Steffen, Bottani, Celar

GRUPTA İLK HAFTA BERABERE KALDILAR

Karşı karşıya gelecek iki ekip bu sezonki Avrupa maceralarına beraberlikle başladı. Beşiktaş, D Grubu'ndaki ilk maçında Club Brugge ile deplasmanda 1-1 berabere kalırken, Lugano'nun Norveç ekibi Bodo Glimt'i konuk ettiği mücadele golsüz sona erdi.

ŞENOL GÜNEŞ REKORU EGALE ETMEK İSTİYOR

Bu sezon Avrupa'da oynadığı 6 maçtan da galip ayrılan siyah-beyazlı takım, grubun ilk müsabakasında Club Brugge deplasmanından 1 puan alarak yenilmezlik serisini 7 maça taşıdı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Lugano karşılaşmasında da kaybetmemesi halinde Avrupa kupalarındaki en uzun süreli yenilmezlik rekorunu tekrarlayacak.