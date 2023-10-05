Didier Deschamps’tan Sacha Boey’e kötü haber!

Fransa, Hollanda ve İskoçya ile oynayacağı Euro 2024 Elemeleri maçlarının kadrosunu açıkladı. Galatasaray'da Sacha Boey'in de aday kadroya çağırılması bekleniyordu fakat genç oyuncuya kötü haber geldi.
BOEY ADAY KADROYA ÇAĞIRILMADI
Galataray'da, özellikle de son Manchester United maçında gösterdiği performansla dikkat çekmeye devam eden Sacha Boey, Fransa Milli Takım'ı için göz kırpmıştı. Boey, daha sonra sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. İşte o paylaşım...
DESCHAMP'TAN AÇIKLAMA
Genç oyuncu, Fransa'nın açıkladığı aday kadroda kendisine yer bulamadı. Didier Deschamps, Boey ile ilgili yaptığı açıklamada, "Sacha Boey gibi sağ bek oynayan ve takip ettiğimiz başka futbolcular da var. Sacha Boey'i takip ediyoruz. Bu alanda rekabet olacak. Fransa Milli Takımı için şu an doğru kadro seçtiğimi düşünüyorum. Çok sayıda üst düzey oyuncumuz var. Fakat yeni tercihlere kapımız açık." ifadelerini kullandı.
Galatasaraylı taraftarlar da Deschamps'ın kararına ağır şekilde eleştirdi. Bazı futbolseverler, Sacha Boey'in Türkiye'de oynamasının yanı sıra Müslüman olduğu için kadroya alınmadığını iddia ettiler.