Didier Deschamps’tan Sacha Boey’e kötü haber!

DESCHAMP'TAN AÇIKLAMA

Genç oyuncu, Fransa'nın açıkladığı aday kadroda kendisine yer bulamadı. Didier Deschamps, Boey ile ilgili yaptığı açıklamada, "Sacha Boey gibi sağ bek oynayan ve takip ettiğimiz başka futbolcular da var. Sacha Boey'i takip ediyoruz. Bu alanda rekabet olacak. Fransa Milli Takımı için şu an doğru kadro seçtiğimi düşünüyorum. Çok sayıda üst düzey oyuncumuz var. Fakat yeni tercihlere kapımız açık." ifadelerini kullandı.

Galatasaraylı taraftarlar da Deschamps'ın kararına ağır şekilde eleştirdi. Bazı futbolseverler, Sacha Boey'in Türkiye'de oynamasının yanı sıra Müslüman olduğu için kadroya alınmadığını iddia ettiler.