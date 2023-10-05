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Giriş Tarihi: 5.10.2023 16:04 Son Güncelleme: 5.10.2023 16:20

Didier Deschamps'tan Sacha Boey'e kötü haber!

Didier Deschamps’tan Sacha Boey’e kötü haber!

Galatasaray'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Sacha Boey, Fransa Milli Takımı için göz kırpmıştı. Fakat yıldız oyuncuya kötü haber geldi ve açıklanan Fransa Milli Takım Aday Kadrosu'nda yer almadı. Teknik direktör Didier Deschamps konuyla ilgili açıklama yaptı.

Fransa, Hollanda ve İskoçya ile oynayacağı Euro 2024 Elemeleri maçlarının kadrosunu açıkladı. Galatasaray'da Sacha Boey'in de aday kadroya çağırılması bekleniyordu fakat genç oyuncuya kötü haber geldi.

BOEY ADAY KADROYA ÇAĞIRILMADI

Galataray'da, özellikle de son Manchester United maçında gösterdiği performansla dikkat çekmeye devam eden Sacha Boey, Fransa Milli Takım'ı için göz kırpmıştı. Boey, daha sonra sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. İşte o paylaşım...

DESCHAMP'TAN AÇIKLAMA

Genç oyuncu, Fransa'nın açıkladığı aday kadroda kendisine yer bulamadı. Didier Deschamps, Boey ile ilgili yaptığı açıklamada, "Sacha Boey gibi sağ bek oynayan ve takip ettiğimiz başka futbolcular da var. Sacha Boey'i takip ediyoruz. Bu alanda rekabet olacak. Fransa Milli Takımı için şu an doğru kadro seçtiğimi düşünüyorum. Çok sayıda üst düzey oyuncumuz var. Fakat yeni tercihlere kapımız açık." ifadelerini kullandı.

Galatasaraylı taraftarlar da Deschamps'ın kararına ağır şekilde eleştirdi. Bazı futbolseverler, Sacha Boey'in Türkiye'de oynamasının yanı sıra Müslüman olduğu için kadroya alınmadığını iddia ettiler.

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Didier Deschamps'tan Sacha Boey'e kötü haber!
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