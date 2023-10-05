Fenerbahçe’nin rakibi Spartak Trnava! İlk 11’ler belli oldu...

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci maçında deplasmanda Slovakya'nın Spartak Trnava takımıyla kozlarını paylaşacak. Nordsjaelland'ı 3-1 mağlup eden sarı lacivertliler, bu maçı da kazanarak hanesine 3 puanı daha yazdırmak istiyor. Tüm futbolseverler bu maçı beklerken, Trnava Fenerbahçe maçının ilk 11'leri de belli oldu. İşte tüm detaylar...

İLK 11'LER



Trnava: Takas, Kostrna, Duric, Kosa, Sulek, Zeljkovic, Bernat, Mikovic, Ofori, Daniel, Duris.



FENERBAHÇE: İrfan Can Eğribayat, Osayi, Becao, Serdar Aziz, Oosterwolde, Mert Hakan, Crespo, Zajc, King, Kent, Batshuayi.



SPARTAK TRNAVA - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Spartak Trnava Fenerbahçe maçı saat 22.00'de başlayacak. Anton Malatinski Stadı'nda oynanacak olan Spartak Trnava Fenerbahçe maçı Exxen ekranlarında canlı yayımlanacak.





GALİBİYETLER SERİSİNE BİR YENİSİ EKLENECEK Mİ?



UEFA Konferans Ligi'nde ilk haftada Nordsjaelland'ı 3-1 yenerek galibietle ayrılan Fenerbahçe bumaçta da aynı başarıyı göstererek hanesine galibiyet puanını yazdırmak istiyor.



UEFA KONFERANS LİGİ GÜNCEL H GRUBU PUAN DURUMU



1 - LUDOGORETS - 3 PUAN (+4)

2 - FENERBAHÇE - 3 PUAN (+2)

3 - NORDSJAELLAND - 0 PUAN (-2)

4 - SPARTAK TRNAVA - 0 PUAN (-4)



FENERBAHÇE UEFA KONFERANS LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ



5 Ekim 2023 Spartak Trnava – Fenerbahçe

26 Ekim 2023 Fenerbahçe – Ludogorets

9 Kasım 2023 Ludogorets – Fenerbahçe

30 Kasım 2023 Nordsjalland – Fenerbahçe

14 Aralık 2023 Fenerbahçe Spartak Trnava