Fenerbahçe’nin rakibi Spartak Trnava! Maçta ilk düdük çaldı... | CANLI

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci maçında deplasmanda Slovakya'nın Spartak Trnava takımıyla kozlarını paylaşıyor... Nordsjaelland'ı 3-1 mağlup eden sarı lacivertliler, bu maçı da kazanarak hanesine 3 puanı daha yazdırmak istiyor.
Spartak Trnava 0-0 Fenerbahçe
İLK 11'LER
Trnava: Takas, Kostrna, Duric, Kosa, Sulek, Zeljkovic, Bernat, Mikovic, Ofori, Daniel, Duris.
FENERBAHÇE: İrfan Can Eğribayat, Osayi, Becao, Serdar Aziz, Oosterwolde, Mert Hakan, Crespo, Zajc, King, Kent, Batshuayi.
SPARTAK TRNAVA - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Spartak Trnava Fenerbahçe maçı saat 22.00'de başladı. Anton Malatinski Stadı'nda oynanan Spartak Trnava - Fenerbahçe maçı Exxen ekranlarında canlı yayımlanıyor.
GALİBİYETLER SERİSİNE BİR YENİSİ EKLENECEK Mİ?
UEFA Konferans Ligi'nde ilk haftada Nordsjaelland'ı 3-1 yenerek galibietle ayrılan Fenerbahçe bumaçta da aynı başarıyı göstererek hanesine galibiyet puanını yazdırmak istiyor.
UEFA KONFERANS LİGİ GÜNCEL H GRUBU PUAN DURUMU
1 - LUDOGORETS - 3 PUAN (+4)
2 - FENERBAHÇE - 3 PUAN (+2)
3 - NORDSJAELLAND - 0 PUAN (-2)
4 - SPARTAK TRNAVA - 0 PUAN (-4)
FENERBAHÇE UEFA KONFERANS LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ
5 Ekim 2023 Spartak Trnava – Fenerbahçe
26 Ekim 2023 Fenerbahçe – Ludogorets
9 Kasım 2023 Ludogorets – Fenerbahçe
30 Kasım 2023 Nordsjalland – Fenerbahçe
14 Aralık 2023 Fenerbahçe Spartak Trnava