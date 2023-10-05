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Giriş Tarihi: 5.10.2023 20:47 Son Güncelleme: 5.10.2023 21:57

Fenerbahçe'nin rakibi Spartak Trnava! Maçta ilk düdük çaldı... | CANLI

Fenerbahçe’nin rakibi Spartak Trnava! Maçta ilk düdük çaldı... | CANLI

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci maçında deplasmanda Slovakya'nın Spartak Trnava takımıyla kozlarını paylaşıyor... Nordsjaelland'ı 3-1 mağlup eden sarı lacivertliler, bu maçı da kazanarak hanesine 3 puanı daha yazdırmak istiyor. Trnava - Fenerbahçe maçının CANLI anlatımı haberimizde...

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci maçında deplasmanda Slovakya'nın Spartak Trnava takımıyla kozlarını paylaşıyor... Nordsjaelland'ı 3-1 mağlup eden sarı lacivertliler, bu maçı da kazanarak hanesine 3 puanı daha yazdırmak istiyor.

CANLI ANLATIM

Spartak Trnava 0-0 Fenerbahçe

İLK 11'LER

Trnava: Takas, Kostrna, Duric, Kosa, Sulek, Zeljkovic, Bernat, Mikovic, Ofori, Daniel, Duris.

FENERBAHÇE: İrfan Can Eğribayat, Osayi, Becao, Serdar Aziz, Oosterwolde, Mert Hakan, Crespo, Zajc, King, Kent, Batshuayi.

SPARTAK TRNAVA - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Spartak Trnava Fenerbahçe maçı saat 22.00'de başladı. Anton Malatinski Stadı'nda oynanan Spartak Trnava - Fenerbahçe maçı Exxen ekranlarında canlı yayımlanıyor.

GALİBİYETLER SERİSİNE BİR YENİSİ EKLENECEK Mİ?

UEFA Konferans Ligi'nde ilk haftada Nordsjaelland'ı 3-1 yenerek galibietle ayrılan Fenerbahçe bumaçta da aynı başarıyı göstererek hanesine galibiyet puanını yazdırmak istiyor.

UEFA KONFERANS LİGİ GÜNCEL H GRUBU PUAN DURUMU

1 - LUDOGORETS - 3 PUAN (+4)

2 - FENERBAHÇE - 3 PUAN (+2)

3 - NORDSJAELLAND - 0 PUAN (-2)

4 - SPARTAK TRNAVA - 0 PUAN (-4)

FENERBAHÇE UEFA KONFERANS LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ

5 Ekim 2023 Spartak Trnava – Fenerbahçe

26 Ekim 2023 Fenerbahçe – Ludogorets

9 Kasım 2023 Ludogorets – Fenerbahçe

30 Kasım 2023 Nordsjalland – Fenerbahçe

14 Aralık 2023 Fenerbahçe Spartak Trnava

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Fenerbahçe'nin rakibi Spartak Trnava! Maçta ilk düdük çaldı... | CANLI
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