Son dakika haberi: Dursun Özbek'ten Ali Koç'a olay yanıt! "Neyi anlatmaya çalışıyorsunuz?"

"TETE TRANSFERİ LEGAL BİR TRANSFERDİR"

Manchester United deplasmanında İngiliz yetkililerin havalimanında kafileye uyguladığı tavırla ilgili olarak kendisini şu ana kadar kimsenin aramadığını söyleyen Dursun Özbek, rahatsızlığı nedeniyle deplasmana gidemediğini ve bu konuyla ilgili açıklamaya Erden Timur'un yapmasının daha uygun olacağını ifade etti.

Tete transferiyle ilgili olarak oyuncunun eski kulübü Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in FIFA'ya başvurması hakkında da konuşan Özbek, sözlerini şöyle noktaladı:

"Tete transferinde son derece hukuksal boyutu geçerli olan uluslararası boyuttaki kurumlardan görüş aldık. Oyuncusunu kaybeden her takımın belli bir yaklaşımı vardır. Konuyla ilgili endişemiz bulunmamaktadır. Tete transferi legal bir transferdir. Zaten böyle olmasaydı federasyon, oyuncunun Türkiye'de oynamasına izin vermezdi."

ERDEN TİMUR: "ÜLKEMİZ İÇİN GÖSTERDİĞİMİZ TAVIR, ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞAMPİYONU OLMAKTAN DAHA ÖNEMLİDİR"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile oynanan maç öncesinde ve sonrasında yapılan uygulamalar hakkında konuşan Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, yaşananların sistematik bir şekilde gerçekleştirildiğinin altını çizdi.

Vize sürecinde de ciddi zorlukların oluşturulduğunu ifade eden Timur, şu açıklamayı yaptı:

"Ülkeye girişte de sorun olmuştu, dönerken iş iyice zıvanadan çıktı. Temel konu güvenlik tedbiri değil, gösterilen davranış. Son derece gayriahlaki, hadsizce ve terbiyesizceydi. Bu davranışlara yaklaşık 3 saat maruz kaldık. Bu durum ülkemize karşı gösterilen bir tavır. Bunu net şekilde gördük. Kimsenin böyle bir haddi yok. Gereken tepkiyi gösterdik. Herkes geçtikten sonra, bize bu davranışı sergileyenleri tek tek hizaya soktuk. Buradaki kameraların incelenmesinden hukuki hakların kullanılmasına kadar konunun takipçisi olmak gerekiyor. Size yapılana karşılık vermek lazım. Normalde kültürümüz böyle değildir ama gerekli tavır gösterilecektir. Bundan önce de yaşanmış ama ses çıkarılmamış. Bundan sonra yaşanmaması için gerekli sesi çıkaracağız. Ülkemiz için gösterdiğimiz tavır, Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmaktan daha önemlidir. Bu konuda her platformda sesimizi çıkarmaya devam edeceğiz."