UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2023-2024 sezonunun ikinci haftası 8 maçla tamamlandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üçüncü önemli organizasyonunda grup etabının ikinci haftasında 4 grupta 8 karşılaşma yapıldı.
Turnuvada mücadelede eden Türk takımlarından H Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, deplasmanda Slovakya'nın Spartak Trnava ekibini 2-1 yendi.
Alınan sonuçlar şöyle:
AZ Alkmaar (Hollanda)-Legia Varşova (Polonya): 1-0
Aston Villa (İngiltere)-Zrinjski (Bosna Hersek): 1-0
Fiorentina (İtalya)-Ferencvaros (Macaristan): 2-2
Cukaricki (Sırbistan)-Genk (Belçika): 0-2
PAOK (Yunanistan)-Eintracht Frankfurt (Almanya): 2-1
Aberdeen (İskoçya)-HJK (Finlandiya): 1-1
Nordsjaelland (Danimarka)-Ludogorets (Bulgaristan): 7-1
Spartak Trnava (Slovakya)-Fenerbahçe: 1-2