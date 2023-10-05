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Giriş Tarihi: 6.10.2023 00:44

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2023-2024 sezonunun ikinci haftası 8 maçla tamamlandı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2023-2024 sezonunun ikinci haftası 8 maçla tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üçüncü önemli organizasyonunda grup etabının ikinci haftasında 4 grupta 8 karşılaşma yapıldı.

Turnuvada mücadelede eden Türk takımlarından H Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, deplasmanda Slovakya'nın Spartak Trnava ekibini 2-1 yendi.

Alınan sonuçlar şöyle:

AZ Alkmaar (Hollanda)-Legia Varşova (Polonya): 1-0

Aston Villa (İngiltere)-Zrinjski (Bosna Hersek): 1-0

Fiorentina (İtalya)-Ferencvaros (Macaristan): 2-2

Cukaricki (Sırbistan)-Genk (Belçika): 0-2

PAOK (Yunanistan)-Eintracht Frankfurt (Almanya): 2-1

Aberdeen (İskoçya)-HJK (Finlandiya): 1-1

Nordsjaelland (Danimarka)-Ludogorets (Bulgaristan): 7-1

Spartak Trnava (Slovakya)-Fenerbahçe: 1-2

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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları
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