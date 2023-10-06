Fenerbahçe’de Kasımpaşa maçı hazırlıkları

Süper Lig'de ve Avrupa kupalarında bu sezon oynadığı tüm maçları kazanan Fenerbahçe, 8 Ekim Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından yapılan çabukluk çalışmalarıyla devam etti. Dar alanda yapılan çift kale maçın sonrasında ise oyuncular bireysel çalıştı. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde dün oynanan Sprtak Trnava karşısında maça ilk 11'de başlayan oyuncular da günü yenilenme idmanı ile noktaladı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.