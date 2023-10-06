Murat Sancak: ”Yusuf Sarı’yı tedavi için Fransa’ya göndereceğiz bu akşam”

Adana Demirspor'un Trabzonspor'u 1-0 yenmesinin ardından stat çıkışı kulüp başkanı Murat Sancak basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sancak, "Bizim için de stresli bir maçtı. Çünkü seriyi devam ettirebilmek için zorlu bir rakip Trabzonspor. Bakmayın alt sıralarda olabilir ama çok iyi bir ekibi, çok iyi futbolcuları var. Ama bizim futbolcularımız da fena değil. İyi mücadele oldu. Yer yer biz iyi oynadık, yer yer onlar iyi oynadı. Biraz da stresli oldu ama galip gelen biz olduk, çok mutluyuz. Beşiktaş'tan, Alanyaspor'dan sonra Trabzonspor'u da yenerek devam etmek önemli. İşte şimdi milli takım arası var. Takım da biraz dinlensin. Hazır olmayanlar da hazır olur inşallah bu arada. Yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

"YUSUF'U TEDAVİ İÇİN FRANSA'YA GÖNDERECEĞİZ"

Sancak, "Yusuf Sarı, şimdi adalesinde sorun var. Onu bu akşam Fransa'ya göndereceğiz. Orada mahir bir doktor var, inşallah tedavi edip, milli takıma yetiştireceğiz onu da. Biraz masraflı olacak ama yapacak bir şey yok. Aslında alması gereken oyuncular da bunlar. Önemli olan milli takımın kalan maçlarında galip gelip en azından finallere gitmek. Bizim açımızdan çok önemli olacak. Hatta bizim tercümanı da istediler, kaleci hocasını da istediler. Dedim 'kimi istiyorsanız alabilirsiniz takımın hepsini alabilirsiniz'" şeklinde konuştu.