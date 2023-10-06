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Giriş Tarihi: 6.10.2023 16:58 Son Güncelleme: 6.10.2023 17:19

Son dakika haberi: A Milli Takım'da Montella'nın yardımcıları belli oldu

Son dakika haberi: A Milli Takım’da Montella’nın yardımcıları belli oldu

Son dakika haberi: Vincenzo Montella'nın A Millî Takım teknik direktörlüğü görevine getirilmesinin ardından, İtalyan çalıştırıcının yardımcılıklarını yapacak isimler de belirlendi.

Vincenzo Montella'nın A Millî Takım teknik direktörlüğü görevine getirilmesinin ardından, İtalyan çalıştırıcının yardımcılıklarını yapacak isimler de belirlendi.

Montella'nın yardımcılıklarını, teknik direktörlük kariyerinin başlangıcından itibaren kendisiyle birlikte çalışmakta olan Daniele Russo ile A Millî Takımımızın 2003 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda üçüncülüğü elde eden kadrosunda yer alan Selçuk Şahin yapacak.

Teknik heyette Massimo Crivellaro ve Okan Aydıner analiz antrenörü, Pierpaolo Polino ve Vural Durmuş ise atletik performans antrenörü olarak görev alacak. Yukatel Adana Demirspor'dan Ozan Özerkan ile Eyüpspor'dan Emrah Karakovan ise millî maç dönemlerinde A Millî Takım'da kaleci antrenörü olarak görevlendirilecek.

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Son dakika haberi: A Milli Takım'da Montella'nın yardımcıları belli oldu
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