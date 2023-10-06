TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den ilk açıklama: "Organize bir olaydı"

"ORGANİZE BİR OLAYDI"

Konuyla ilgili ilk kez konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Gerçekten çok üzgünüm. TFF Yönetimi olarak tüm takımlarımızın Avrupa maçlarına gitmeye çalışıyoruz. Beşiktaş'ın maçına da geldik. Sayın Çebi depremzeler için organize edilen maçlarda 'bizim maçlara gelmiyorsunuz' diye sitem ediyordu. İade-i ziyarette bulunduk. Fakat beklemediğimiz bir ortamla karşılaştık. Herkes kendine yakışanı yapar. Yaşananlar münferit olsaydı kalırdım. Ancak organize bir olaydı. Sayın Bakan da üzüntülerini iletti. Kendisinin de onayını alıp maçtan çıktık" dedi.