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Giriş Tarihi: 6.10.2023 11:02 Son Güncelleme: 6.10.2023 11:04

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den ilk açıklama: "Organize bir olaydı"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’den ilk açıklama: Organize bir olaydı

Konferans Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş, evinde Lugano'ya 2-0 öne geçtiği maçta 3-2 mağlup oldu ve şoku yaşadı. Maçın oynandığı sırada tezahüratlara tepki gösteren TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, olaylara tepki göstererek stattan ayrılmıştı. Başkan Büyükekşi, yaşananlar hakkında ilk açıklamasını yaptı.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun ikinci haftasında İsviçre'nin Lugano takımıyla oynadığı maçı izlemek için Tüpraş Stadı'na gelen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, kendisine yapılan protestolar sonrasında stattan ayrıldı.

TFF BAŞKANI TEZAHÜRATLARA TEPKİ GÖSTEREREK STATTAN AYRILDI

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Beşiktaşlı yöneticilerle protokol tribününden takip eden Büyükekşi, siyah-beyazlı taraftarların, aleyhinde yaptığı tezahüratları ilk yarının sonuna doğru artması üzerine devre arasında stattan gitti.

"ORGANİZE BİR OLAYDI"

Konuyla ilgili ilk kez konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Gerçekten çok üzgünüm. TFF Yönetimi olarak tüm takımlarımızın Avrupa maçlarına gitmeye çalışıyoruz. Beşiktaş'ın maçına da geldik. Sayın Çebi depremzeler için organize edilen maçlarda 'bizim maçlara gelmiyorsunuz' diye sitem ediyordu. İade-i ziyarette bulunduk. Fakat beklemediğimiz bir ortamla karşılaştık. Herkes kendine yakışanı yapar. Yaşananlar münferit olsaydı kalırdım. Ancak organize bir olaydı. Sayın Bakan da üzüntülerini iletti. Kendisinin de onayını alıp maçtan çıktık" dedi.

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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den ilk açıklama: "Organize bir olaydı"
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