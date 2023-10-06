Trabzonspor’un rakibi Adana Demirspor! İlk 11’ler belli oldu...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Adana Demirspor ile kozlarını paylaşacak. Zorlu karşılaşmayı iki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Karşılaşma öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Gravillon, Semih, Rodrigues, Stambouli, Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Belhanda, Nani, Niang

Trabzonspor: Uğurcan, Denswil, Baniya, Eren, Larsen, Berat, Bakasetas, Bardhi, Fountas, Visca, Onuachu



ADANA DEMİRSPOR - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - Trabzonspor maçı saat 20.00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

GÖZLER ONUACHU'DA

Nijeryalı golcü Paul Onuachu, Adana Demirspor karşısında takımın en önemli gol silahı olacak. 2014/15'ten bu yana Trabzonspor formasıyla çıktığı ilk üç Süper Lig maçında en fazla gole katkı yapan isim olan (3 gol, 1 asist) 29 yaşındaki forvet, Adana Demirspor karşısında da bu istikrarı devam ettirmek istiyor.

ÖDEMELER AKSAMIYOR

Trabzonspor yönetimi, Beşiktaş maçı öncesi olduğu gibi Adana Demirspor maçı öncesi de oyuncuların ödemelerini gerçekleştirdi. Bu sezon tüm ödemelerini düzenli olarak yapan bordo-mavili yönetim, oyuncuların moralini yüksek tutmaya ve tüm konsantrasyonlarını sahaya vermelerini arzuluyor.