Ankaragücü evinde Kayserispor'u ağırlıyor (CANLI)

Ankaragücü, Süper Lig'in 8. haftasında Kayserispor'u konuk ediyor. Tolunay Kafkas'ın ayrılığı sonrası takımı Emre Belözoğlu'na emanet eden Başkent ekibi, yeni hocası ilk maçına çıktı. 2 maçtır kazanamayan Sarı Lacivertliler, 6 puanla 14. sırada. Rakibi gibi 2 maçtır 3 puana hasret kalan Recep Uçarlı Kayserispor ise 10 puanla 9. basamakta...

ANKARAGÜCÜ 0 - 0 KAYSERİSPOR (İlk yarı sona erdi)

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İLK 11'LER

Ankaragücü: Bahadır, Hayrullah, Radakovic, Mujakic, Hanousek, Tolga, Efkan, Rodrigues, Cephas, Morutan, Bajic

Kayserispor: Bilal, Uzodimma, Attamah, Jeanvier, Carole, Kemen, Aylton Boa Morte, Kartal, Ramazan, Mane, Thiam