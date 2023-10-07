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Giriş Tarihi: 7.10.2023 16:26 Son Güncelleme: 7.10.2023 16:52

Ankaragücü evinde Kayserispor'u ağırlıyor (CANLI)

Ankaragücü evinde Kayserispor’u ağırlıyor CANLI

Süper Lig'in 8. haftasında yeni hocası Emre Belözoğlu yönetimindeki Ankaragücü ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. İki takım da galibiyet hasretine nokta koymak için sahada... Ankaragücü-Kayserispor maçının tüm detayları haberimizde...

Ankaragücü, Süper Lig'in 8. haftasında Kayserispor'u konuk ediyor. Tolunay Kafkas'ın ayrılığı sonrası takımı Emre Belözoğlu'na emanet eden Başkent ekibi, yeni hocası ilk maçına çıktı. 2 maçtır kazanamayan Sarı Lacivertliler, 6 puanla 14. sırada. Rakibi gibi 2 maçtır 3 puana hasret kalan Recep Uçarlı Kayserispor ise 10 puanla 9. basamakta...

ANKARAGÜCÜ 0 - 0 KAYSERİSPOR (İlk yarı sona erdi)

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İLK 11'LER

Ankaragücü: Bahadır, Hayrullah, Radakovic, Mujakic, Hanousek, Tolga, Efkan, Rodrigues, Cephas, Morutan, Bajic
Kayserispor: Bilal, Uzodimma, Attamah, Jeanvier, Carole, Kemen, Aylton Boa Morte, Kartal, Ramazan, Mane, Thiam

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Ankaragücü evinde Kayserispor'u ağırlıyor (CANLI)
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