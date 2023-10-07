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Giriş Tarihi: 7.10.2023 21:42

Başakşehir Gaziantep FK'yı yenerekligdeki 2. galibiyetini aldı

Başakşehir Gaziantep FK’yı yenerekligdeki 2. galibiyetini aldı

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında evinde Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup eden RAMS Başakşehir, bu sezon ligdeki 2. galibiyetini elde etti.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında evinde Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup eden RAMS Başakşehir, bu sezon ligdeki 2. galibiyetini elde etti.

Ligde 3 maç sonra kazanan Başakşehir puanını 7'ye yükseltirken, iki maçlık galibiyet serisi sona eren ve ligdeki 6. yenilgisini yaşayan Gaziantep FK 6 puanda kaldı.

Başakşehir, milli takım arasından sonra 9. haftada deplasmanda Yılport Samsunspor ile karşılaşacak. Gaziantep FK ise sahasında Bitexen Antalyaspor'u konuk edecek.

ÇAĞDAŞ ATAN YÖNETİMİNDE 2. GALİBİYET

RAMS Başakşehir, Çağdaş Atan yönetiminde oynadığı 5. maçta 2. galibiyetini elde etti.

Atan idaresindeki ilk maçında İstanbulspor'u 2-0 mağlup eden İstanbul ekibi, Galatasaray'a 2-1 ve Fenerbahçe'ye 4-0 mağlup olduktan sonra Mondihome Kayserispor ile golsüz berabere kaldı.

OPOKU İLK GOLÜNÜ ATTI

RAMS Başakşehir'in yeni transferlerinden Jerome Opoku, turuncu-lacivertli takımdaki ilk golünü Gaziantep FK'ye attı.

İstanbul ekibiyle 4. maçına çıkan savunma oyuncusu, Gaziantep karşılaşmasında takımını 1-0 öne geçiren golü ağlara yolladı.

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Başakşehir Gaziantep FK'yı yenerekligdeki 2. galibiyetini aldı
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