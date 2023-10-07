Ceyhun Kazancı: Onana transferinin arkasındayım

Beşiktaş eski Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, son dönemde tartışmalara neden olan ön libero Jean Onana ile ilgili açıklama yaptı.

Kazancı, "Kamerunlu oyuncuyu Lens'ten 4.8 milyon euroya alırken, yönetim ve teknik ekiple birlikte karar verdik. Görüyorum ki Onana'ya fazla şans tanımayan yetkililer, transfer kararını hiç üstlerine alınmıyorlar. Onana'nın arkasında kimse durmuyorsa ben buradayım. Sözlerimin ve kararımın arkasındayım" dedi.