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Giriş Tarihi: 7.10.2023 13:29

City Futbol Grubu, Başakşehir için teklifini yaptı

City Futbol Grubu, Başakşehir için teklifini yaptı

Manchester City, Melbourne City gibi kulüplerin sahibi olan City Futbol Grubu, Başakşehir'in yüzde 40'lık hissesi için teklifte bulundu.

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda şampiyonluk ipini göğüsleyen ve zirvenin güçlü takımları arasında yer alan Rams Başakşehir için flaş bir gelişme yaşandı. City Futbol Grubu, Başakşehir'in yüzde 40'lık hissesini satın almak için resmi teklif yaptı ve görüşmelere başladı. Taraflar arasında görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.

Bundesliga'nın köklü ekiplerinden Borussia Mönchengladbach'ın da yatırımcısı olan City Grubu'nun bünyesinde şu takımlar bulunuyor:

Manchester City, New York City, Melbourne City, Yokohama Marinos, Montevideo City Torque, Girona FC, Schuan Jiuniu, Mumbai City FC, Lommel SK, Esparence Sportive Troyes, Palermo, Bahia, Club Bolivar City.

(Takvim)

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City Futbol Grubu, Başakşehir için teklifini yaptı
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