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Giriş Tarihi: 7.10.2023 18:05 Son Güncelleme: 7.10.2023 20:57

Galatasaray Antalyaspor'u deplasmanda mağlup etti

Galatasaray Antalyaspor’u deplasmanda mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor ile kozlarını paylaştı.... Sarı kırmızılılar, zorlu karşılaşmayı 2-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı ve galibiyet serisini sürdürdü.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor ile kozlarını paylaştı.... Sarı kırmızılılar, zorlu karşılaşmayı 1-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı ve galibiyet serisini sürdürdü.

Galatasaray'a galibieti getiren golleri 58. dakikada Davinson Sanchez ve 86. dakikada Mauro Icardi kaydetti.

Sarı kırmızılılar bu galibiyetle birlikte puanını 22'ye yükselterek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Akdeniz ekibi ise 9 puanla 13. sırada kaldı.

ICARDI'DEN BİR REKOR DAHA

Icardi, Antalyaspor ağlarını havalandırarak Süper Lig'de 33 maçta 30 gole ulaşarak bunu en hızlı başaran (2007-08 sonrası) isim oldu ve Mbaye Diagne'yi geride bıraktı.

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Galatasaray Antalyaspor'u deplasmanda mağlup etti
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