Galatasaray Antalyaspor’u deplasmanda mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor ile kozlarını paylaştı.... Sarı kırmızılılar, zorlu karşılaşmayı 1-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı ve galibiyet serisini sürdürdü.

Galatasaray'a galibieti getiren golleri 58. dakikada Davinson Sanchez ve 86. dakikada Mauro Icardi kaydetti.

Sarı kırmızılılar bu galibiyetle birlikte puanını 22'ye yükselterek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Akdeniz ekibi ise 9 puanla 13. sırada kaldı.

ICARDI'DEN BİR REKOR DAHA



Icardi, Antalyaspor ağlarını havalandırarak Süper Lig'de 33 maçta 30 gole ulaşarak bunu en hızlı başaran (2007-08 sonrası) isim oldu ve Mbaye Diagne'yi geride bıraktı.