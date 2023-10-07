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Giriş Tarihi: 8.10.2023 00:09

Galatasaray son 22 resmi maçını kaybetmedi

Galatasaray son 22 resmi maçını kaybetmedi

Galatasaray, Antalyaspor maçıyla beraber resmi maçlardaki yenilmezlik serisini 22 karşılaşmaya çıkardı. Sarı-kırmızılılar bu mücadelelerde 19 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda karşı karşıya geldiği Antalyaspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti ve milli takım arasında mutlu girdi. Sarı-kırmızılılar bu galibiyetle resmi maçlardaki yenilmezlik serisini de sürdürdü.

Aslan resmi müsabakalardaki son yenilgisini geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada aldı. Cimbom, bu müsabakanın ardından Süper Lig'de 14, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 6 ve grup aşamasında da 2 olmak üzere oynadığı 22 maçta yenilmedi. Cimbom, geride kalan karşılaşmalarda 19 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

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Galatasaray son 22 resmi maçını kaybetmedi
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