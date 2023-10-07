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Giriş Tarihi: 7.10.2023 18:05 Son Güncelleme: 7.10.2023 18:08

Galatasaray'ın rakibi Antalyaspor! İlk 11'ler belli oldu...

Galatasaray’ın rakibi Antalyaspor! İlk 11’ler belli oldu...

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor ile kozlarını paylaşacak. Sarı kırmızılılar, galibiyet serisini sürdürmek isterken, Akdeniz ekibi de zorlu karşılaşmadan puan veya puanlar çıkarmak istiyor. Karşılaşma öncesi ise iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. İşte kadrolar ve maça dair tüm detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor ile kozlarını paylaşacak. Sarı kırmızılılar, galibiyet serisini sürdürmek isterken, Akdeniz ekibi de zorlu karşılaşmadan puan veya puanlar çıkarmak istiyor. Karşılaşma öncesi ise iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. İşte kadrolar ve maça dair tüm detaylar...

ANTALYASPOR - GALATASARAY 11'LERİ

Antalyaspor: Helton, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray Vural, Erdal, Saric, Streek, Jehezkel, Bytyqi, Buksa

Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Ndombele, Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper, Zaha, Icardi.

BURUK, ANTALYA'DA ÜZÜLMEDİ

Galatasaray bugün saat 19.00'da Antalyaspor'un konuğu oluyor. Okan Buruk, kadroda rotasyona gidecek. Son dönemde yedek kalan isimlerden Nelsson savunmaya geri dönüyor. İyileşen Kazımcan da sol beke geçecek. Tete yerine Barış Alper ilk 11'e girecek. M.United maçında el bileğinden sakatlanan Muslera iğneyle oynamaya hazır ancak son taktik çalışmaya katılmadı ve Günay Güvenç'in ilk kez kaleyi koruması bekleniyor. Sakatlığı süren Hakim Ziyech ise Antalya'ya götürülmedi.

Aslan, Antalya deplasmanında kazanıp milli araya da yenilgisiz gitmenin hesaplarını yaparken Okan Buruk, kariyerinde Antalyaspor'a hiç mağlup olmadı. 49 yaşındaki çalıştırıcı, Akdeniz ekibine 10 kez rakip olurken 7 galibiyet-3 beraberlik elde etti.

BURUK'UN JOKERİ: KAAN AYHAN

Teknik direktör Okan Buruk forma adaleti ile yola devam ediyor. İstanbulspor ve Ankaragücü maçlarında stoper oynayan Kaan, Manchester United deplasmanında orta sahada görev yaptı. 28 yaşındaki milli oyuncu, Antalyaspor karşısında da ön liberoda oynayacak. Buruk'un jokerlerinden olan Kaan, sağ bekte de Boey'in alternatifi durumunda.

ICARDİ REKOR İÇİN SAHADA

İngiltere'de 3 puanı getiren Mauro İcardi, bugün de yeni bir rekorun peşine düşecek. Arjantinli oyuncu, Antalyaspor ağlarını havalandırması halinde Süper Lig'de 33 maçta 30 gole ulaşarak bunu en hızlı başaran (2007-08 sonrası) isim olacak. Zirvenin ilk sırasında ile 33 maçta 30 gol atan Mbaye Diagne var.

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Galatasaray'ın rakibi Antalyaspor! İlk 11'ler belli oldu...
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