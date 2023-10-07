Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Hatayspor için hazırlanan tesise çimler serilmeye başlandı
Giriş Tarihi: 7.10.2023 13:12

Hatayspor için hazırlanan tesise çimler serilmeye başlandı

DHA
Hatayspor için hazırlanan tesise çimler serilmeye başlandı

Hatayspor için Mersin'in Erdemli ilçesinde yapımına devam edilen futbol sahasına çimler serilmeye başlandı.

Hatayspor'un karşılaşmalarını oynadığı ve antrenman yaptığı sahaların 6 Şubat depreminde kullanılamaz hale gelmesinin ardından 2023-2024 sezonunu Mersin'de geçiren Güney ekibinin antrenman sahası çalışmaları son hızla devam ediyor.

Erdemli Atış Poligonu'nda yapımına devam edilen 2 futbol sahasının birinde çalışmaların sonuna gelindi. Antrenman sahası için İzmir'den getirilen özel çimler, futbol sahasına serilmeye başlandı. Çalışmaların devam ettiği futbol sahasının yaklaşık 1.5 ay sonra tamamlanması beklenirken Hatayspor'un en geç aralık ayı başında Erdemli'deki tesislerde çalışmalara başlaması bekleniyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA! MSB'den açıklama: Suriye'nin kuzeyine yeni hava harekatı! 14 terörist etkisiz hale getirildi
Türkü rekora koşuyor
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan AK Parti Kongresi'nde yerel seçim mesajı: Rehavete asla kapılmayacağız
Vah Engin’im vah!
Kavga sırasında kalp krizi geçirmişti! Güvenlik görevlisinden acı haber geldi…
22. şehir hastanesi Gaziantep'te açılıyor
Son dakika | Bakan Fidan'dan ABD'ye çok net terör uyarısı: YPG ile çalışmaktan vazgeçin
Koridorun da ötesine geçen bir etkinlik
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Ekrem İmamoğlu’ndan CHP İstanbul seçimlerine ikna odaları hamlesi!
ARKADAŞINA GÖNDER
Hatayspor için hazırlanan tesise çimler serilmeye başlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA