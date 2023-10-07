Hatayspor için hazırlanan tesise çimler serilmeye başlandı

Hatayspor'un karşılaşmalarını oynadığı ve antrenman yaptığı sahaların 6 Şubat depreminde kullanılamaz hale gelmesinin ardından 2023-2024 sezonunu Mersin'de geçiren Güney ekibinin antrenman sahası çalışmaları son hızla devam ediyor.

Erdemli Atış Poligonu'nda yapımına devam edilen 2 futbol sahasının birinde çalışmaların sonuna gelindi. Antrenman sahası için İzmir'den getirilen özel çimler, futbol sahasına serilmeye başlandı. Çalışmaların devam ettiği futbol sahasının yaklaşık 1.5 ay sonra tamamlanması beklenirken Hatayspor'un en geç aralık ayı başında Erdemli'deki tesislerde çalışmalara başlaması bekleniyor.