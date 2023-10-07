Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Serie A'da Milan, Genoa'yı deplasmanda 1-0 yendi
Giriş Tarihi: 8.10.2023 00:20

Serie A'da Milan, Genoa'yı deplasmanda 1-0 yendi

Serie A’da Milan, Genoa’yı deplasmanda 1-0 yendi

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 8. haftasında Milan, konuk olduğu Genoa'yı 1-0 mağlup etti.

Ligin iddialı ekiplerinden Milan, deplasmanda Genoa ile karşılaştı.

Golsüz eşitlikle geçilen ilk yarının ardından Milan, 87. dakikada Christian Pulisic'in golüyle 1-0 öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi.

Maçın uzatmalarında her iki tarafta da kaleciler kırmızı kart gördü. Milan'da kaleci Mike Maignan, 90+8. dakikada kırmızı kart gördü ve 5 oyuncu değişikliği nedeniyle konuk ekipte, kaleye golcü futbolcu Olivier Giroud geçti. Genoa'da da 90+13. dakikada kaleci Josep Martinez, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Martinez'in kırmızı kartı sonrası ev sahibi ekipte yedek kaleci Nicola Leali kalan bölümde oynadı.

Milan'da Olivier Giroud son anlarda kritik bir kurtarış yaparak 3 puanda pay sahibi oldu.

Genoa'da Galatasaray'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan milli futbolcu Berkan Kutlu da 68. dakikada oyuna girdi.

Ligde 7. galibiyetini alarak puanını 21'e yükselten Milan, zirvedeki yerini korudu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Başkan Erdoğan: Büyük ve güçlü Türkiye'nin doğuşuna engel olamayacaksınız
SON DAKİKA | AK Parti'de MKYK üyeleri belli oldu!
SON DAKİKA! MSB'den açıklama: Suriye'nin kuzeyine yeni hava harekatı! 14 terörist etkisiz hale getirildi
Türkü rekora koşuyor
SON DAKİKA | İYİ Parti'de 'Mansur Yavaş' istifası: Meral Akşener'e büyük şok! 81 il kararı kriz çıkardı...
Vah Engin’im vah!
Kavga sırasında kalp krizi geçirmişti! Güvenlik görevlisinden acı haber geldi…
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan AK Parti Kongresi'nde yerel seçim mesajı: Rehavete asla kapılmayacağız
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
KIZILCIK ŞERBETİ 34. BÖLÜM FRAGMAN İZLE! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak, Doğa'yı neler bekliyor?
ARKADAŞINA GÖNDER
Serie A'da Milan, Genoa'yı deplasmanda 1-0 yendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA