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Giriş Tarihi: 7.10.2023 10:14

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Ahmet Nur Çebi yeniden aday olacak mı? İşte diğer başkan adayları.

SPOR SERVİSİ
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Ahmet Nur Çebi yeniden aday olacak mı? İşte diğer başkan adayları.

Beşiktaş'ta olağanüstü genel kurul kararı alan Ahmet Nur Çebi'nin yeniden başkan adayı olacağı öğrenildi. Çebi'nin mevcut yönetim kurulundan en az 6-7 ismi değiştirerek adaylığını koyması bekleniyor. Bu arada ilk başkan adayı ise Hasan Arat oldu. Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ün de önümüzdeki hafta içinde adaylığını açıklaması bekleniyor. Eski yönetici Serdal Adalı'nın da adı adaylar içinde geçiyor.

Beşiktaş'ta olağanüstü genel kurul kararının ardından gözler Başkan Ahmet Nur Çebi'ye çevrildi. Çebi'nin seçime girip girmeyeceği merak edilen konuların başında geliyor. Başkan'ın düşüncesi ise mevcut yönetim kurulundan en az 6-7 ismi değiştirerek adaylığını koymak üzerine kuruldu. Çebi, gelecek hafta düzenleyeceği basın toplantısına kadar kararını netleştirecek.

Siyah-Beyazlı kulüpte olağanüstü kongre kasım sonu ya da aralık ayının başında yapılacak. Bu arada Ahmet Nur Çebi kendisine, "Aday olacak mısınız? Ne yapacaksınız?" sorusuna, "Şu anda çok yorgunum. Bir yorum yapmak istemiyorum" yanıtını verdi.

ADAYLAR MESAJ VERMEYE BAŞLADI
Seçime gitme kararı alan Beşiktaş'ta ilk aday Hasan Arat oldu. Arat sosyal medya hesabından başkanlık adaylığı sinyali olarak kabul edilen paylaşımında, "Büyük Beşiktaş Camiası, kulübümüzün olağanüstü seçim kararı açıklaması camiamıza hayırlı olsun. Çıktığımız yol artık tüm Beşiktaşlıların yoludur" ifadelerini kullandı. Bu arada Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ün de önümüzdeki hafta içinde adaylığını açıklaması bekleniyor. Eski yönetici Serdal Adalı'nın da adı, adaylar içinde geçiyor.

TAKIM BURAK YILMAZ'A EMANET
Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in istifası sonrası görev Burak Yılmaz'a kaldı. Temmuz ayında Güneş'in yardımcılığına getirilen ve henüz antrenörlüğe başlayalı 3.5 ay olan Yılmaz'ın, takımın başında İstanbulspor maçına çıkacağı açıklandı. Siyah-beyazlılarda ilk etapta seçime kadarki süreçte çiçeği burnundaki hocayla devam edilmesi ve sonuçlara göre yol haritası çizilmesi planlanıyor.

RIZA ÇALIMBAY:GÖREVE HAZIRIM
Beşiktaş'ta hoca adayları arasında ismi öne çıkan Rıza Çalımbay, "Şu anda her şey taze. Bana gelen teklif yok. Ancak gelirse göreve hazırım" dedi. 26 yıl siyah-beyazlı formayı giyen Çalımbay, daha önce 2005'te Beşiktaş'ın teknik direktörlüğünü de yapmıştı.

BURAK YILMAZ: YOLUN AÇIK OLSUN HOCAM
Sosyal medya hesabından Şenol Güneş için paylaşımda bulunan Burak Yılmaz, "Bugün buralardaysam emeğiniz büyük hocam; hem bana hem Beşiktaş'a hem de Türk futboluna çok şey kattınız. Hayatım boyunca yeriniz kalbimin en müstesna yeridir, yolunuz açık olsun hocam. Öğrenciniz Burak Yılmaz" ifadeleriyle tecrübeli teknik adama veda etti.

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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Ahmet Nur Çebi yeniden aday olacak mı? İşte diğer başkan adayları.
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