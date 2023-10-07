SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Ahmet Nur Çebi yeniden aday olacak mı? İşte diğer başkan adayları.

TAKIM BURAK YILMAZ'A EMANET

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in istifası sonrası görev Burak Yılmaz'a kaldı. Temmuz ayında Güneş'in yardımcılığına getirilen ve henüz antrenörlüğe başlayalı 3.5 ay olan Yılmaz'ın, takımın başında İstanbulspor maçına çıkacağı açıklandı. Siyah-beyazlılarda ilk etapta seçime kadarki süreçte çiçeği burnundaki hocayla devam edilmesi ve sonuçlara göre yol haritası çizilmesi planlanıyor.

RIZA ÇALIMBAY:GÖREVE HAZIRIM

Beşiktaş'ta hoca adayları arasında ismi öne çıkan Rıza Çalımbay, "Şu anda her şey taze. Bana gelen teklif yok. Ancak gelirse göreve hazırım" dedi. 26 yıl siyah-beyazlı formayı giyen Çalımbay, daha önce 2005'te Beşiktaş'ın teknik direktörlüğünü de yapmıştı.

BURAK YILMAZ: YOLUN AÇIK OLSUN HOCAM

Sosyal medya hesabından Şenol Güneş için paylaşımda bulunan Burak Yılmaz, "Bugün buralardaysam emeğiniz büyük hocam; hem bana hem Beşiktaş'a hem de Türk futboluna çok şey kattınız. Hayatım boyunca yeriniz kalbimin en müstesna yeridir, yolunuz açık olsun hocam. Öğrenciniz Burak Yılmaz" ifadeleriyle tecrübeli teknik adama veda etti.