SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Slaven Bilic iddiası

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, Şenol Güneş'in istifasıyla boşalan teknik direktörlük görevi için Slaven Bilic ile temasa geçtiği öğrenildi. Ahmet Nur Çebi'nin, 2012-13 sezonunda da siyah beyazlı takımı çalıştıran ve halen Suudi Arabistan'ın Al-Fateh Kulübü'nde görev yapan Hırvat hocayla görüşüp transfer şartlarını sorduğu belirtildi.

Bilic, Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra İngiltere'de West Ham, West Bromwich Albion, Watford, Çin'de Beijing Guoan ve Suudi Arabistan'da Al-İttihad takımlarında teknik direktörlük yapmıştı. Şu anda Al Fateh'i çalıştıran Hırvat teknik adamın, Suudi Arabistan ekibiyle sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

Teknik direktörlük için ayrıca Rıza Çalımbay, Sergen Yalçın ve Mehmet Özdilek isimleri gündeme geldi. 2005-2006 yıllarında siyah beyazlı takımı çalıştıran Çalımbay, "Bana gelen teklif yok. Ancak teklif gelirse her zaman göreve hazırız" açıklamasını yaptı. (Hürriyet)